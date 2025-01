Agora roubaram a caminhonete do haras da região

Dessa vez foi a caminhonete. Quase 50 dias depois de ladrões levarem dois tratores de um haras da região, novo ataque deu no desfalque de um veículo que estava sem rodas.

No mês passado, dois tratores foram roubados em dezembro em um haras da região. O dono do haras havia morrido no sábado anterior ao crime. As máquinas em dezembro e agora a caminhonete foram levadas do haras Brasília, que fica em Santa Bárbara d’Oeste.

Roubo da caminhonete

Camionete placa BQB2862 roubada nessa madrugada dia 21/01 no haras Brasília, onde foi roubado a pouco tempo dois tratores. Quem puder compartilhar.

Se souberem de alguma coisa ou viu alguma coisa entrar em contato com Deber Junior da Silva no facebook.

Existe a suspeita de que alguém informe os ladrões antes de serem feitas a invasão e o furto dos veículos do Haras.

Na noite da segunda-feira, ladrões também roubaram tratores da prefeitura de Americana, mas estes foram recuperados ainda esta terça.