Ele tem 2 anos; Mãe pede ajuda para custear cirurgia urgente pra não perder a vista

Arthur Miguel Inácio de Amaral, de apenas dois anos, foi diagnosticado com ambliopia e estrabismo desde o nascimento. Apesar de todo o acompanhamento realizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Arthur ainda não conseguiu realizar a cirurgia necessária para evitar a perda total da visão.

Ele está na fila do SIRESP (Sistema de Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo) há quase um ano, mas até agora não foi chamado, mesmo o caso sendo considerado urgente.

A longa espera tem piorado o quadro do menino, que está perdendo a visão gradativamente, tornando a situação ainda mais crítica. Preocupada com a saúde do filho e temendo que os danos à visão se tornem irreversíveis, a mãe de Arthur, Jéssica, decidiu mobilizar uma vaquinha online para arrecadar R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor necessário para custear a cirurgia de Arthur em caráter particular.

“Estamos correndo contra o tempo para que o Arthur não fique cego. O diagnóstico foi feito cedo, mas a espera pela cirurgia está fazendo com que a condição dele piore a cada dia. Não podemos esperar mais”, desabafa Jéssica.

A comunidade já está se solidarizando com a causa e ajudando na divulgação da vaquinha, mas a família ainda precisa do apoio de mais pessoas para alcançar o valor necessário para a cirurgia.

Como ajudar:

As doações podem ser feitas através do link da vaquinha online ou diretamente em contato com Jéssica pelo número (19) 99315-3637. Toda contribuição será essencial para garantir que Arthur receba o tratamento necessário a tempo de salvar sua visão.

A situação de Arthur Miguel é um exemplo das dificuldades que muitas famílias enfrentam ao depender exclusivamente do sistema público de saúde para tratamentos urgentes. A esperança da família é de que, com o apoio da comunidade, o pequeno Arthur possa realizar a cirurgia e voltar a ter uma vida plena e saudável.