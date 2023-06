Alongamento de cílios pode afetar a saúde ocular

Dicas e Reflexões Sobre a Ascensão da Diversidade no Mundo da Moda No universo vibrante e dinâmico da moda, não há barreiras para quem deseja mergulhar nesse universo exuberante. Mais do que glamour e luxo, ser modelo oferece oportunidades únicas: a possibilidade de viajar pelo mundo, ganhar dinheiro, ganhar reconhecimento e muito mais. A moda está passando por uma evolução significativa, abrindo suas portas para a diversidade e o individualismo. Com a ajuda de profissionais experientes como Elian Gallardo, uma carreira de sucesso pode estar ao seu alcance. Com mais de 20 anos de carreira, Gallardo tem um olhar clínico para descobrir talentos. Ele foi responsável por encontrar e gerenciar carreiras de tops models, como Rodrigo Hilbert e Lucas Cristino. Segundo ele, a indústria da moda está se tornando mais receptiva à diversidade e aos diferentes perfis, e critérios rígidos como altura e medidas padrões já não são tão importantes quanto antes. “A moda está mudando,” Gallardo explica. “Estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão se tornando cada vez mais confortáveis em sua própria pele, e isso está se refletindo na indústria da moda. Não estamos mais limitados pela altura, peso ou cor da pele. Estamos buscando pessoas que têm personalidade, que têm algo a dizer.”