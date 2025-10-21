A Ambipar (AMBP3) anunciou, no fim da noite desta segunda-feira (20), que entrou com o pedido de recuperação judicial (RJ) na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. No comunicado ao mercado, o Grupo Ambipar afirma que a Ambipar Emergency Response, que tem sede nas Ilhas Cayman e atua em crises ambientais, também entrou com pedido de recuperação pelo Chapter 11 na justiça dos Estados Unidos.

A empresa tem unidade em Nova Odessa e até recebeu a modelo e investidora Giselle Bundchen anos atrás em ação na unidade. A ação aconteceu em 2021. A empresa também é parceira do Consimares e da cooperativa de reciclagem Coopersonhos.

O comunicado foi feito após decisão do conselho de administração, em caráter de urgência, em meio a uma crise de caixa e o risco de pagamento acelerado de dívidas de bilhões de reais. Esse passo já era esperado pelo mercado e considerado inevitável. As ações da Ambipar, que foram excluídas dos nove índices da B3 de que faziam parte, fecharam o pregão de segunda-feira a R$ 0,58, contra mais de R$ 10 no final de setembro.

Caso o pedido de RJ seja aceito, a companhia consegue evitar a cobrança de dívidas e ganha tempo para organizar um plano de pagamento. No fim de setembro, a Ambipar já havia conseguido na Justiça medida cautelar que suspendeu execuções e cobranças por 30 dias, prorrogáveis por mais 30.

Comunicado da Ambipar ao mercado

“O Pedido de Recuperação Judicial foi ajuizado em razão da sequência de eventos deflagrada após a descoberta de indícios de irregularidades na contratação de operações de swap pela Diretoria Financeira e a renúncia abrupta do antigo Diretor Financeiro, que resultou em forte abalo na confiança do mercado em relação ao Grupo Ambipar e culminou em pedidos de antecipação de vencimento de dívidas por parte de alguns credores, criando risco concreto de vencimento cruzado de outras obrigações do Grupo”, afirmou a empresa em comunicado ao mercado.

De acordo com a empresa, a “tutela cautelar e posterior pedido de recuperação judicial foram apresentados para garantir a preservação das atividades empresariais do Grupo Ambipar, permitindo a continuidade de suas operações e a manutenção dos empregos, contratos e serviços prestados”. A companhia afirma que suas operações seguem normalmente.

