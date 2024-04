Pelo menos 6 partidos terão grande dificuldade em Americana

para fazer vereador na eleição deste ano. Agir, Avante, DC, PRTB, PSB e Federação PSol Rede devem encarar a eleição deste ano como grande sacrifício e contar com alguns fatores para fazer vereador.

O primeiro problemas dos partidos é ter chapa completa com 20 candidatos (sendo 6 mulheres). Seus comandantes vão falar que ‘sobram’ candidatos, mas a realidade é que todos terão que correr para conseguir montar chapa.

Somente o DC tem vereador em suas fileiras, Marschelo Meche (ex-PSDB, ex-PSL e ex-PL). O PSB tem um ex-vereador, Pedro Salvador, um ex-candidato a prefeito, Herb Carlini, e pode ter o candidato a vice-prefeito na chapa de Giovana Fortunato (PDT) Pastor Aílton.

PATINHOS FEIOS- O Avante está no grupo do pré-candidato Ricardo Molina (Republicanos), e precisa animar os pré-candidatos para evitar debandada. O Agir é da base do prefeito Chico Sardelli (PL), mas não recebeu nenhum vereador e deve ser o patinho feio do grupo. O PRTB estava ligado ao DC de Meche e a tendência é concentrar os candidatos no DC para ‘salvar’ o mandato do vereador.

O PSOL teve candidato a prefeito em 2020 mas ficou longe de fazer vereador. Este ano o partido tem cerca de 100 filiados, mas ainda baixo engajamento. A Rede, que está na federação, foi desfeita na cidade.

