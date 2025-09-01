Americana amplia vagas e aumenta repasse por estudante atendido na Apae

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Educação, autorizou na sexta-feira (29) a ampliação no total de vagas e o aumento no valor do repasse por estudante atendido pelo termo de colaboração firmado com a Apae Americana. Houve um crescimento de praticamente 30% no número de vagas preenchidas por estudantes com deficiência intelectual e TEA (Transtorno do Espectro Autista).

O termo de colaboração prevê o desenvolvimento de estratégias pedagógicas individualizadas e adequadas a cada estudante. O valor mensal de repasse por estudante com deficiência intelectual passou de R$ 469,87 para R$ 550,00, o que representa um aumento de 17%.

Já o repasse mensal feito pela administração municipal e referente a estudante com TEA saltou de R$ 939,74 para R$ 1350,00, um incremento de 43% no valor individual.

O número de vagas também foi ampliado, indo de 14 estudantes com deficiência intelectual e 30 com TEA para 18 e 39, respectivamente. As mudanças já passam a valer a partir de 30 de agosto.

“A Apae integra o grupo de entidades parceiras da Educação de Americana, desempenhando papel relevante no ensino e no cuidado de crianças, assegurando a inclusão e a promoção de equidade no atendimento. Este suporte oferecido pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, por meio do reajuste de valores e de total de vagas, respeita as necessidades, diversidades e especificidades de cada estudante”, explicou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP