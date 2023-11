Americana atinge 100% da iluminação em LED nas ruas e avenidas

A Prefeitura de Americana finalizou nesta quinta-feira (16) a instalação de iluminação de LED em 100% das vias públicas de Americana. A conclusão do serviço ocorreu de forma antecipada, já que a previsão era cobrir todas as ruas e avenidas com a nova tecnologia até dezembro. Desde 2021, foram investidos R$ 20,4 milhões em recursos próprios para viabilizar a troca de 12 mil pontos de iluminação. O município, dessa forma, se torna um dos primeiros do Estado de São Paulo a alcançar esse nível de cobertura.

“Conseguimos atingir o nosso objetivo ainda antes do previsto. Todo esse esforço vai gerar mais segurança e qualidade de vida aos moradores, com ruas e avenidas mais bem iluminadas, além de garantir uma maior economia aos cofres públicos”, destacou o prefeito Chico Sardelli.

“Deixar Americana coberta pelo LED era uma meta nossa desde o começo da gestão. Avançamos desde o primeiro ano e conseguimos agora completar 100% das ruas e avenidas. Um investimento que felizmente a gente pode dizer que está beneficiando cada americanense”, diz o vice-prefeito Odir Demarchi.

O LED é um diodo semicondutor, que aplica a mesma tecnologia utilizada nos chips de computadores e smartphones para transformar energia elétrica em luz. As luminárias desse tipo apresentam menor demanda de energia para iluminar as mesmas áreas que as luminárias tradicionais, de vapor de mercúrio. A distribuição de luz é mais homogênea e oferece uma redução de cerca de 50% no consumo de energia.

Em 2021 e 2022, a Prefeitura de Americana investiu R$ 7,4 milhões na implantação do LED na iluminação pública. Em 2023, foram mais R$ 12 milhões para alcançar os 12 mil pontos substituídos em menos de três anos e tornar 100% das vias públicas atendidas pela nova iluminação, mais moderna e eficiente.

“Investimento importante em tecnologia, que vai proporcionar inúmeros benefícios aos americanenses e ao meio ambiente. É uma redução de custos, maior vida útil do equipamento de iluminação e luminosidade muito mais eficiente”, reforçou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

