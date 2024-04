A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Americana, Lionela Ravera Sardelli, participou, na tarde desta quinta-feira (11), do evento “Estratégias para o desenvolvimento social e captação de recursos”, promovido pelo Fundo Social de São Paulo, com a presença da primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas, no Palácio dos Bandeirantes, na capital.

Na ocasião, foram discutidos temas como o primeiro-damismo e o manual técnico do Fundo Social de São Paulo, entre outros assuntos pertinentes à função dos órgãos.

“O encontro proporcionou a integração entre os participantes, com a abordagem de vários temas que iremos trabalhar ao longo do ano, em parceria e consonância com o Fundo Social do Estado de São Paulo, como cursos para a qualificação e geração de renda, ações e campanhas voltadas para a população em situação de vulnerabilidade”, disse Lionela.

A coordenadora do Fundo Social de Americana, Tamara Cury, também acompanhou a reunião.