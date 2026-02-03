Americana sedia Encontro de Servidores e Dirigentes Fazendários em abril

Americana sediará, no dia 28 de abril, o 34º Encontro de Servidores e Dirigentes Fazendários da ASSEFIN-SP (Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo), no Teatro Municipal Lulu Benencase. O evento é um fórum técnico voltado à gestão fazendária municipal no Estado de São Paulo. A realização é da ASSEFIN-SP, em parceria com a Prefeitura de Americana.

Na quinta-feira (29), representantes da associação participaram de uma reunião virtual com técnicos da Secretaria de Fazenda de Americana para alinhamento dos preparativos do encontro.

ASSEFIN

“Receber um Encontro da ASSEFIN em Americana é motivo de grande satisfação. Os eventos da entidade se destacam pela qualidade técnica dos temas e pela forma como conseguem transformar conteúdos complexos em aprendizado prático, contribuindo diretamente para o aprimoramento dos servidores e gestores municipais”, afirmou a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

Na semana passada, a equipe da associação esteve no município para uma visita técnica, que resultou na aprovação do Teatro Municipal como local do evento, considerando critérios de estrutura física, técnica e logística.

