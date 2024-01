Americana incentiva população a utilizar os Ecopontos

Utilizar os ecopontos é o sexto item das “24 metas para um 2024 mais sustentável”, cartilha digital produzida pela Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Americana. O objetivo é incentivar a prática de ações sustentáveis junto à população.

Você sabia que temos vários ecopontos instalados em nossa cidade?

Podem ser descartados nos ecopontos os resíduos de construção civil (entulho, tijolo, restos de azulejos), resíduos volumosos (mesa, cadeiras, sofá, guarda-roupa, colchão e madeiras), poda de árvore e assemelhados, limitando-se a um recebimento diário de 1 m³ (metro cúbico) por pessoa.

O descarte correto nos ecopontos, além de preservar o meio ambiente, mantém a cidade limpa, bonita e livre de insetos transmissores de doenças e animais peçonhentos, contribuindo para a saúde pública.

Os ecopontos funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, aos sábados, das 8h às 17h, e nos domingos e feriados, das 8h às 12h.

Confira a lista de todos os ecopontos da cidade:

Jd. dos Lírios – Rua das Seriemas, 550.

Jd. da Mata – Rua dos Pinhais, 61.

Jd. Bertoni – Av. Roma, 4.483.

Antonio Zanaga – Rua Rayon Viscose, 209.

Jardim da Paz – Rua Estevão Carlos Vicentini, 175.

Catharina Zanaga – Av. Carmine Feola, 1.327.

Nova Carioba – Rua José Nicoletti, 110.

Werner Plaas/Machadinho – Rua do Mecânico, 65.

Jd. Guanabara – Rua do Castelo, 225.

Esse texto educativo tem relação com o seguinte Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS): 11 – Cidades e comunidades sustentáveis.

Aprofunde sobre o tema:

https://www.americana.sp.gov.br/americanaV6_index.php?it=52&a=limpeza_publica_ecopontos

