Americana inicia combate ao mosquito transmissor da dengue nas escolas

Começa nesta quarta-feira (7) a aplicação de fumacê no combate a mosquitos, inclusive ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, nas escolas e demais unidades ligadas à Secretaria de Educação de Americana. A primeira unidade escolar a receber as equipes é o Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Profª. Philomena Magaly Makluf Rossetti, no São Vito.

O serviço prossegue durante a semana na Creche Wanda Polo Müller, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Jonas Corrêa de Arruda Filho, no setor de Merenda Escolar e na Casa da Criança Araúna. As aplicações serão realizadas após o horário de expediente de educadores e estudantes, para resguardar a saúde de todos.

Mais notícias da cidade e região

No sábado (10) e na segunda e terça-feira de Carnaval, 12 escolas de Ensino Fundamental receberão o tratamento espacial, considerado uma das formas mais eficientes no combate a mosquitos na fase adulta. O fumacê consiste na aplicação aérea utilizando equipamentos capazes de fracionar o inseticida em partículas muito pequenas e que flutuam no ar por determinado tempo. Como as escolas estarão vazias, as aplicações ocorrerão durante o dia.

“A conservação e manutenção das escolas fazem parte da rotina da secretaria e estamos acelerando as medidas para receber bem os estudantes no novo ano letivo que se avizinha”, garantiu o secretário de Educação, Vinicius Ghizini. O município foi dividido em setores e o fumacê será realizado, de forma gradual, em todas as 55 unidades ligadas à Secretaria de Educação de Americana.

Combate à dengue em Americana

Além do trabalho nas escolas, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou nesta terça-feira (6) a campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”. O objetivo é sensibilizar a população sobre a importância da eliminação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, por meio de ações como mutirões, distribuição de folhetos e cartazes, divulgações por meios digitais e carro de som, além da continuidade das visitas casa a casa.

Nesta quarta-feira (7), os mutirões de combate à dengue terão início atendendo a região dos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim dos Lírios, Jardim das Flores e Jardim Lilases. A ação será realizada pela equipe do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue), com o apoio de empresa contratada para auxiliar nos trabalhos.