Vó Palmira e praça do Werner Plaas recebem brinquedos e bancos

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), instalou nesta terça-feira (6) os mobiliários urbanos (bancos, mesas e floreiras) nas praças Maçônica, no bairro Werner Plaas, e Sergio Miante (Vó Palmira), no Jardim Nossa Senhora do Carmo. Ambas fazem parte do conjunto de áreas de lazer revitalizadas pelo Municípío.

Na Praça Maçônica, a Prefeitura de Americana implantou o Espaço Kids, com a instalação de brinquedo multiuso, Espaço Pet, academia ao ar livre e piso de concreto estampado. A Praça Vó Palmira recebeu a instalação do brinquedo infantil multiuso, a criação de Espaço Pet, a troca de todo passeio público, com implantação de piso de concreto estampado, e a pintura nas guias, sarjetas e postes públicos. Os dois espaços também receberão bicicletários e bebedouros.

“São duas praças que estão praticamente concluídas, restando apenas a colocação do mobiliário urbano e alguns pequenos detalhes para serem finalizadas. Estamos avançando na revitalização de diversas praças na cidade”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A Prefeitura também está revitalizando também as praças Vinícius de Moraes, no Antônio Zanaga; Gunnar Bedicks (Tio Gága), no Jardim Glória; Manoel Rodrigues Nogueira, no Parque Novo Mundo; Natale Pinese no São Vito; Domingos De Luca (Malala), no Frezzarin.