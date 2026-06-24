O setor de serviços liderou as instalações de empresas, com 2.704 novos empreendimentos, correspondendo a 67,7% do total. Em seguida, destacam-se comércio, com 634 estabelecimentos (15,9%); indústria, com 397 estabelecimentos (9,9%); construção, com 243 estabelecimentos (6,1%); e agropecuária, com 14 estabelecimentos (0,4%).

“O perfil das atividades econômicas predominantes, tanto em serviços quanto em comércio, caracteriza-se por negócios de fácil entrada na cadeia produtiva, que exigem baixo capital inicial, menos exigências regulatórias e necessidade mínima de especialização técnica, a exemplo de trabalhos como preparação de documentos, apoio administrativo, promoção de vendas e comércio varejista de vestuário”, avalia o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Reginaldo Caetano.

Os bairros maior índice de abertura de empresas foram Parque Novo Mundo (127), Cidade Jardim (115), Parque Nova Carioba (114), Morada do Sol (109), Parque Residencial Jaguari (100), Centro (89), Vila Santa Catarina (84), Parque das Nações (81), Jardim Ipiranga (66) e Santa Cruz (65).

A relação de bairros demonstra uma concentração de novos empreendimentos em áreas com infraestrutura consolidada, onde a hegemonia do setor de serviços se repete, com um padrão recorrente de atividades de apoio, logística e serviços pessoais.

Um dos aspectos observados no levantamento é o papel significativo das microempresas (ME), que responderam pela abertura de 92,1% do total de empresas abertas de janeiro a maio, com 3.675 empreendimentos.