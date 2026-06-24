Operação da Dise identificou venda de cocaína em estabelecimento comercial e apreendeu dinheiro, celulares e comprovantes de transações bancárias

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana realizou, na tarde desta terça-feira (23), a Operação “Boteco da Vila”, que resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas e associação para o tráfico em um estabelecimento localizado na região central da cidade.

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A ação foi desencadeada após denúncias apontarem uma intensa movimentação suspeita no “Boteco da Vila”, situado na Rua Washington Luís. Segundo a Polícia Civil, as informações indicavam que o local estaria sendo utilizado para a comercialização de entorpecentes.

A partir das denúncias, investigadores passaram a monitorar o estabelecimento de forma velada. Durante as diligências, os agentes observaram uma dinâmica considerada típica do tráfico de drogas. Frequentadores chegavam ao local, dirigiam-se diretamente ao balcão, entregavam dinheiro aos atendentes e recebiam pequenos objetos antes de deixarem rapidamente o estabelecimento, sem consumir produtos como bebidas ou cigarros.

De acordo com a Dise, dois homens se revezavam no atendimento aos clientes. Em determinado momento, quando ambos deixaram o balcão e se dirigiram a um veículo estacionado em frente ao comércio, os policiais realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal foram encontrados aparelhos celulares e quantias em dinheiro. Questionados pelos investigadores, os suspeitos admitiram que havia drogas escondidas no balcão do estabelecimento.

Vistoria no bar Boteco

Na vistoria realizada no interior do bar, os policiais localizaram dez porções de cocaína, totalizando 14 gramas. Também foram apreendidos R$ 671 em dinheiro, três aparelhos celulares, 14 comprovantes de transações realizadas por cartão bancário e um veículo GM Corsa Sedan preto.

Segundo a Polícia Civil, os comprovantes apresentavam valores repetitivos, em sua maioria múltiplos de R$ 50, padrão frequentemente associado à comercialização de entorpecentes.

Diante das evidências reunidas durante a investigação e da materialidade dos fatos, os dois suspeitos, de 24 e 27 anos, receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Os presos, juntamente com as drogas e demais materiais apreendidos, foram encaminhados à sede da DISE de Americana. Após a formalização do flagrante, eles serão submetidos a exame cautelar e posteriormente transferidos para as Cadeias Públicas de Sumaré e Monte Mor, onde permanecerão à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

A Operação “Boteco da Vila” integra as ações da Polícia Civil voltadas ao combate ao tráfico de drogas em bares, adegas e outros estabelecimentos comerciais da região de Americana.