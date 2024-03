Americana é um dos municípios contemplados com o Curso Gratuito de Formação Profissional “Rotas e Travessias” do Instituto Aliança, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura e o programa Futuro Certo. O Instituto Aliança é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), com a missão de educar pessoas, organizações e comunidades para o desenvolvimento humano sustentável.

O curso é voltado para jovens de 17 a 24 anos com Ensino Médio completo que estejam buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. As inscrições devem ser feitas até o dia 25 de março, pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTWCsR4G5UI6xLMHv4SEPVGb_kHwkOldMkeh8DB1NyQNq2rQ/viewform.

Outra opção é acessar o site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br. Basta clicar no ícone “Portais”, depois em “Desenvolvimento Econômico” e “Cursos Disponíveis”.

As aulas serão online, com uma carga horária de 200 horas, e vão abordar competências socioemocionais, conceitos básicos de Tecnologia da Informação e Comunicação e Empreendedorismo.

“Esse curso é mais uma parceria de sucesso do Programa Futuro Certo, e uma oportunidade para muitos jovens conseguirem o primeiro emprego. O levantamento do Instituto Aliança aponta que mais de 85% dos jovens que concluem a formação conseguem se inserir no mercado de trabalho”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

Alguns participantes poderão receber tablets com acesso à internet para acompanhar as aulas. O curso terá certificação da UECE (Universidade Estadual do Ceará) para os alunos que concluírem o conteúdo com êxito.