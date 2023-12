Pneumonia A Anvisa acaba de aprovar a vacina

pneumocócica 20-valente conjugada (Prevenar 20), que amplia a proteção de crianças, jovens e adultos contra as doenças pneumocócicas1. Essas enfermidades são infecções provocadas pela bactéria pneumococo e, atualmente, constituem a causa mais comum de doenças graves nos menores de 5 anos2, como pneumonia e meningite.

Desenvolvida pela Pfizer, a nova vacina está aprovada tanto para crianças e jovens (com idade entre 6 semanas e 18 anos incompletos), como para adultos (a partir de 18 anos)3. Trata-se do único imunizante que oferece proteção contra os 20 sorotipos de pneumococo de maior impacto epidemiológico no mundo: 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil está entre os 15 países com maior incidência de infecções causadas por pneumococo4.

“A aprovação de Prevenar 20 representa a continuidade dos esforços da Pfizer para a prevenção de doenças graves, ligadas a hospitalizações e mortes. Há 23 anos, lançamos a primeira vacina pneumocócica conjugada, a Prevenar 7, e depois tivemos a honra de trazer ao Brasil sua sucessora, a Prevenar-13, que aumentou a proteção contra tipos perigosos de pneumococo. Agora, com a Prevenar-20, oferecendo a vacina conjugada com a mais ampla cobertura do País, podemos ir ainda mais longe, colocando nossa ciência a favor da saúde respiratória dos brasileiros”, diz a diretora médica da Pfizer Brasil, Adriana Ribeiro.

Os sete sorotipos adicionais de pneumococo contemplados pela Prevenar 20 em relação à vacina 13-valente (8, 10A, 11A, 12F, 15B, 22F e 33F) estão associados à resistência a antibióticos, aumento da gravidade da doença e potencial invasivo (quando a bactéria é encontrada em locais livres de microrganismos, como a corrente sanguínea)5. Neste ano, a nova vacina já havia sido aprovada pelas autoridades regulatórias dos Estados Unidos (Food and Drug Administration, FDA) e da Europa (Agência Europeia de Medicamentos, EMA)6, a partir de estudos clínicos que atestaram sua eficácia e o mesmo padrão de segurança e tolerabilidade de Prevenar 137.

