Para aqueles que procuram por adrenalina, diversão e aventura, o paintball é uma excelente opção.

Apesar de ainda pouco difundido no País, o esporte tem se popularizado e ganhado cada vez mais adeptos e, pensando nisso, Yan Viana, árbitro de Paintball pelo GAP – Grupo de Arbitragem de Paintball e jogador profissional da modalidade, sendo bicampeão pelo estado do Rio de Janeiro e campeão brasileiro em 2017, separou algumas dicas para quem quer começar no esporte.

Confira dicas do Paintball:

Durante a partida, jamais tire seus equipamentos de proteção: a sujeira faz parte da brincadeira. Então, mesmo que a tentação para retirar excesso de tinta seja grande, resista. Jamais remova os equipamentos de proteção (colete e máscara) dentro do campo, priorize sua segurança;

Aposte no jogo limpo e amistoso: no campo de paintball, não é permitido xingar os demais jogadores e nem atirar a menos de cinco metros de distância. Se levar um tiro, erga as mãos, retire-se da linha de tiro e grite neutro até chegar a uma área segura; O paintball não é um jogo de contato: por esse motivo, nada de contato físico com outros jogadores, mantenha uma distância segura; Use roupas e calçados confortáveis: colabore para a sua mobilidade e agilidade ao utilizar roupas e calçados que te tragam conforto. Além disso, vista completamente e de forma correta todo o equipamento de proteção; Trace estratégias e trabalhe em equipe: o paintball é um esporte de habilidade e comunicação. Então, esteja sempre alinhado com a sua equipe e não deixe a estratégia de jogo de lado; Evite bebidas alcoólicas pelo menos 48h antes da partida: o álcool pode prejudicar o desempenho do jogador, já que o paintball exige bastante esforço físico. Por esse motivo, nada de exageros com álcool pelo menos dois dias antes da partida; Invista em preparo físico: já deu para perceber que uma partida de paintball exige bastante do nosso corpo, não é mesmo? Então, estar com o preparo físico em dia é crucial para se sair bem em campo. Exercite regularmente e tenha uma alimentação balanceada.

Seguindo essas dicas, será possível aliar emoção e diversão, desfrutando de uma experiência cheia de adrenalina. Bom jogo!