Aquário público de Piracicaba recebe 2° maior tucunaré do Brasil

O Aquário Municipal de Piracicaba Ilda Borges Gonçalves recebeu três novas espécies de peixes que podem ser vistas pelo público. Entre elas está o tucunaré-pinima, considerado o segundo maior da espécie no Brasil. O espaço, que fica no Parque do Mirante e é mantido pela Prefeitura, por meio do Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto), é uma opção de visita durante as férias escolares.

O tucunaré-pinima pode ser encontrado em regiões das bacias hidrográficas do baixo Amazonas, baixo Tapajós, baixo Tocantins e baixo Xingu, e é conhecido por ser um dos mais fortes entre os membros dessa família de peixes.

Cláudio Amaral, encarregado do Aquário Municipal, explica que ele é considerado o segundo maior tucunaré do Brasil, podendo chegar a quase um metro de comprimento e pesar cerca de 11 quilos. Carnívoro e extremamente voraz, o peixe é classificado como um superpredador.

Já a espécie piraputanga (abaixo) é originária do Mato Grosso do Sul e é onívora, podendo atingir 50 centímetros quando adulta e pesar 3 quilos. Segundo Amaral, por ter a carne muito saborosa e ser quase impossível a sua criação em cativeiro (pela dificuldade de procriação artificial), a espécie está ameaçada de extinção.

O zebra real (abaixo), ou tilápia buttikoferi, pode ser reconhecido no aquário por ter listras pretas, assim como a zebra. A espécie é originária do oeste africano, encontrada nos lagos Malawi ou Tanganyka. Amaral explica ainda que, por ser muito territorialista, é raro encontrar a espécie em aquários. É o menor entre os três, chegando a no máximo 35 centímetros quando adulto, e também é onívoro.

O Aquário recebeu as espécies no dia 20/12/2023.

O ESPAÇO – Atualmente, a população pode visitar 116 espécies de peixes e duas de artrópodes (camarão fantasma e lagosta filtradora), que estão em três aquários e dois grandes lagos divididos em quatro setores do Aquário Municipal. Cada aquário tem capacidade para 2.400 litros de água e mede três metros de comprimento.

Há peixes nativos de vários países de quatro continentes (Ásia, África, Europa e Américas), como carpas, dourado, pacu, pirarara, pangasius, entre outros. O local tem ainda placas informativas sobre as espécies e seu habitat, ampliando a consciência sobre a importância da preservação dos rios.

No período da Piracema, também é possível observar do Aquário o salto dos peixes na correnteza do Rio Piracicaba.

SERVIÇO – Aquário Municipal Ilda Borges Gonçalves. Avenida Doutor Maurice Allain, 454, no Parque do Mirante, bairro Vila Rezende. Visitação gratuita, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h.

