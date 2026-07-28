O programa Asfalto Novo, da Prefeitura de Americana, está na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima e, na sequência, seguirá para novos bairros. As próximas regiões contempladas serão Cariobinha, São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.

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O cronograma detalhado será divulgado nos próximos dias.

O maior programa de recuperação asfáltica da história do município, lançado pelo prefeito Chico Sardelli, será executado em ruas e avenidas que apresentam maior necessidade de reparos e que não recebem serviços de manutenção há mais tempo, incluindo vias que registram alto fluxo de veículos, abrangendo aproximadamente 408 mil metros quadrados, com investimento de R$ 71 milhões em recursos próprios da Prefeitura.

“O programa Asfalto Novo é o maior pacote de investimentos em recuperação asfáltica da história de Americana. Com a conservação das ruas e avenidas, visando o conforto e a segurança dos motoristas e pedestres, o município promove a mobilidade urbana, melhorando a qualidade de vida da população, prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

No Jardim Nossa Senhora de Fátima, já foram executados os serviços nas ruas Maceió, Teresina, Recife, João Pessoa e Belém. A Avenida de Cillo também está recebendo as melhorias do programa Asfalto Novo, no trecho entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando Camargo.

O investimento já beneficiou trechos de ruas nas regiões do Parque das Nações e Morada do Sol, primeiros bairros contemplados.

Asfalto novo de R$ 75 milhões

O programa vai incluir a conservação e manutenção de aproximadamente 408 mil m² de ruas e avenidas. O contrato será de 1 ano, com possibilidade de renovação, e o investimento total estimado é de R$ 74.510.814,39.