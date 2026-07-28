Invasão a igreja com tentativa de furto em Hortolândia

Tentativa de furto no Jardim Novo Ângulo – Hortolândia Indiciado: (36 Anos)

Na tarde de segunda-feira (27), durante patrulhamento a equipe policial foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento. No local, populares informaram que um indivíduo havia invadido uma igreja e fugido pelos telhados de residências próximas.

Após cerco e diligências, o individuo foi localizado e abordado com as características informadas.

Leia Mais notícias da cidade e região

Em contato com a vítima e testemunhas, o homem foi reconhecido como o autor da invasão à igreja e da tentativa de furto de um saxofone em uma residência vizinha, desistindo da ação após ser percebido por um morador.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à unidade policial, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Na madrugada de terça (28), violência doméstica no Jardim Amanda

Na madrugada de terça-feira (28), a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em Hortolândia. Indiciado: (34 Anos) Vítima: (36 Anos).

No local, a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, que a impediu de deixar a residência, derrubou-a ao solo, tentou esganá-la e, em seguida, danificou uma janela da casa ao arremessar uma marreta.

A vítima informou ainda que as agressões eram recorrentes e manifestou interesse em solicitar medida protetiva.

Durante a ocorrência, o agressor informou possuir uma porção de maconha em seus pertences. Em averiguação, a equipe policial localizou e apreendeu 0,032 kg de maconha.

As partes foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento no jardim Amanda e, posteriormente, à unidade policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante permanecendo o individuo preso, à disposição da Justiça.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP