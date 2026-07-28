O futuro da agricultura sustentável é tema de evento gratuito em Campinas

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Campinas (SP) será novamente o ponto de encontro entre os mercados brasileiro e chinês de proteção de cultivos, com a realização do AgroChemEx Brasil 2026, nos dias 29 e 30 de julho, no Royal Palm Hall. O evento, em sua segunda edição na cidade, reunirá fabricantes, importadores, distribuidores, especialistas e autoridades regulatórias que compartilharão experiências e perspectivas sobre o futuro da proteção de cultivos no Brasil e no mundo.

Organizado pela Associação da Indústria de Proteção de Cultivos da China (CCPIA), o AgroChemEx Brasil promove conexões comerciais, intercâmbio tecnológico e atualização regulatória, consolidando-se como uma plataforma estratégica para aproximar empresas chinesas e latino-americanas. O evento reunirá mais de 50 empresas chinesas líderes em agroquímicos e bioinsumos, além de centenas de profissionais da cadeia agrícola de toda América Latina. Entre os palestrantes, MAPA, IBAMA e ANVISA estarão presentes e irão atualizar as diretrizes brasileiras para o tema.

Além da área de exposição, o simpósio técnico contará com uma programação dedicada aos temas mais relevantes para o mercado, incluindo novas abordagens metodológicas para avaliação de agroquímicos (NAMs), registro de agroquímicos e bioinsumos, avaliação ambiental, exigências regulatórias, tendências do mercado de defensivos agrícolas, avaliação de risco e o panorama regulatório da América Latina.

“O AgroChemEx Brasil se consolidou como um importante ambiente de negócios e atualização técnica para o setor. Reunir no Brasil empresas líderes da China, autoridades regulatórias e especialistas internacionais amplia as oportunidades de cooperação, inovação e desenvolvimento para toda a cadeia agroquímica”, comenta Roberto Sardinha, gerente comercial da Mérieux NutriSciences, uma das apoiadoras do evento.

Agenda relevante

Com participação gratuita, mas com vagas limitadas, as inscrições podem ser realizadas pelo site oficial do evento ou pela plataforma Sympla (plataforma Sympla – clique aqui).

Na quarta, dia 29, a programação prevê palestras e debates entre 9h30 e 17h30. O painel de especialistas traz Juliana Vecina (Mérieux NutriSciences), que debate a aceitação regulatória de Novas Abordagens Metodológicas (NAMs) na América Latina, e Amanda Búgaro (AENDA), com as últimas atualizações e perspectivas no cenário regulatório para registro de agroquímicos e bioinsumos. Entre os destaques do dia estão também os três principais órgãos federais responsáveis pela regulação, fiscalização e registro de agrotóxicos no Brasil.

Gabriel Sehnem Heck, do IBAMA, focará na avaliação ambiental de agrotóxicos, enquanto Edilene Cambraia Soares (MAPA) apresentará as demandas do setor de Defesa Agrícola do Brasil e atualizações do SISPA, e Juliano Malty, da ANVISA, detalhará as exigências técnicas para o Registro de Produto Técnico Equivalente (PTE). A pauta do dia será encerrada com a palestra de Matheus Grigoli (Smarttox), sobre “Aspectos Técnicos da Avaliação de Risco e estudos de refinamento: Absorção Dérmica e Resíduo Foliar Deslocável”.

No dia 30 (quinta), a agenda será entre 9h30 e 12h, começando com a apresentação de Iuri Dario (Campo Verde) focada nas tendências e perspectivas do mercado de defensivos agrícolas. Jhordy Morales (Formuchemia) segue com o panorama regulatório da indústria agroquímica do México e Colômbia. E Marcio Vieira (MOVE) analisa a evolução dos registros de agroquímicos no Brasil (Volume, Produtos Mais Registrados e Tempos de Fila). O encerramento do evento será com a palestra de Caíque Fernandes (Almeida, Tavares e Silva Advogados e Sabai Consultoria), comentando sobre aspectos regulatórios e detalhes do que é preciso saber para fazer negócios no Brasil.

Serviço:

AgroChemEx Brasil 2026

Data: 29 e 30 de julho de 2026

Horario: (29/07) 9h30 às 17h – (30/07) 9h30 às 12h00

Local: Royal Palm Hall – Campinas (SP)

Rua Mns Luís Fernandes de Abreu, 311 Jardim do Lago

Inscrições: Gratuitas e limitadas

No site do evento ou pela plataforma Sympla (clique aqui)

Informações: www.agrochemexbrasil.com.br

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