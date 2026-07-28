Com 50 quilos a menos, o vereador de Santa Bárbara Felipe Corá (PL) resolveu comemorar o resultado do esforço da cirúrgia bariátrica nas redes sociais. Ele compartilhou longo texto falando em ‘desacelerar’ a vida e cuidar da saúde.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Novidade na política em 2020, Corá apareceu como um bolsonarista estridente e foi eleito com baixa votação. Melhor adaptado à política real mas ainda com instabilidades no campo pessoal, conseguiu excelente votação na reeleição em 2024.

Felipe Corá- A VIDA ME OBRIGOU A DESACELERAR

Há 5 meses, entrei na cirurgia bariátrica com 210 kg. O que seria uma mudança de vida se transformou na maior batalha da minha vida: enfrentei uma trombose no intestino, passei quase 20 dias na UTI e vivi dias que jamais vou esquecer.

Talvez por isso você tenha sentido minha ausência. Diminuí as redes sociais, quase não publiquei meus discursos e cobranças como fazia antes. Não foi falta de vontade. Foi porque Deus me mostrou que, antes de continuar cuidando das pessoas, eu precisava cuidar da minha própria saúde.



Hoje, com quase 60 kg a menos, tenho mais ânimo, mais fôlego e uma nova perspectiva de vida. Ainda preciso seguir uma rotina rígida, com alimentação, vitaminas e muito cuidado. Minha família vive pegando no meu pé porque quem me conhece sabe que diminuir o ritmo nunca foi meu forte.

Meu compromisso com Santa Bárbara continua o mesmo. Estou voltando aos poucos, com responsabilidade, para seguir entregando um trabalho de excelência e honrar a confiança das pessoas.

A meta agora é chegar aos 95 kg. Sei que ainda enfrentarei novas cirurgias de retirada de pele, mas sigo confiante, grato a DEUS e com a certeza de que essa segunda chance tem um propósito.

Leia + sobre política regional