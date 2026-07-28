O ex-vereador Eliel Miranda oficializou a candidatura para Deputado Federal em convenção estadual e nacional, neste domingo (26). Desta vez ele vai ter um ‘escudeiro local’- Dartanhan de Campos, que vem para deputado estadual.

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Eliel foi bem votado na eleição de 2022 para deputado federal, mas nunca obteve boa votação na cidade. Foi eleito vereador em 2020 com votação baixa, em 22 não foi bem nas urnas na cidade e obteve seu pior resultado em 2024, quando saiu a prefeito.

Eliel com Dartanhan

Dartanhan, atua como Técnico em Enfermagem e possui uma vasta experiência em atendimento domiciliar, é graduado em Tecnólogo em Radiologia pela UNIP, Técnico em Enfermagem pela Tec Sau e Técnico em Enfermagem do Trabalho pelo SENAC de Piracicaba. Atualmente, é o primeiro suplente de vereador do PSD na Câmara de Santa Bárbara.

Dartanhan vai encarar os vereadores Esther Moraes (PV) e Celso Ávila (SDD) na eleição deste ano. Já Eliel deverá ter uma disputa mais ferrenha com o vice-prefeito Felipe Sanches (PL) e o empresário Gustavo Antoniassi (PSDB).

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