Paço Municipal recebe Feira Criativa essa sexta

Paço Municipal recebe Feira Criativa nesta sexta-feira

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O Paço Municipal de Americana recebe, nesta sexta-feira (21), das 10h às 16h, uma nova edição da Feira Criativa. O objetivo é promover o empreendedorismo e a inclusão produtiva no município, com a exposição e venda de produtos artesanais.

A atividade integra o programa Futuro Certo, desenvolvido pelas secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana

Nesta edição, a Feira Criativa vai reunir os expositores das marcas Cheiro de Mel e Ateliê Feito por Mim by’ Ericas.

O Cheiro de Mel realiza um trabalho que reúne sabor, natureza, cuidado e muito amor pelas abelhas. A iniciativa nasceu de uma dedicação especial à criação, proteção e preservação das abelhas nativas sem ferrão. Estarão à disposição para a venda produtos de mel e seus derivados e bala de coco.

Já o Ateliê Feito por Mim, trará para o Paço Municipal muita criatividade, delicadeza e o encanto da costura criativa feita à mão. Poderão ser encontrados, bolsas, nécessaires, estojos, organizadores, peças para o dia a dia, itens para o lar e lindas criações infantis.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, destaca a importância da iniciativa para a economia local. “Por meio da Feira Criativa, os empreendedores têm a oportunidade de expor e vender seus produtos, ampliando a visibilidade da sua marca. A iniciativa, promovida pela gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, valoriza os empreendedores e a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda no município”, afirma.

A importância da inclusão produtiva é ressaltada pela secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes. “O programa Futuro Certo promove a qualificação, por meio de cursos profissionalizantes, a inserção ao mercado de trabalho, a viabilização de um negócio próprio e a inclusão produtiva, incentivando a autonomia financeira e a igualdade de oportunidades”, reforça.

A Feira Criativa também ocorre às terças e sextas-feiras, das 8h às 11h, no Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini”, na Rua Major Rehder, 650, na Vila Jones.

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