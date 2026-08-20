Um homem que roubou uma TV e outros itens de uma loja em Sumaré foi detido por homens da polícia militar na madrugada desta quinta feira. Ele chegou a dizer que não eram produtos de furto, mas os PMs logo viram a loja arrombada.,

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Resenha da PM- OCORRÊNCIA: FURTO QUALIFICADO A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Logradouro: Praça da República, Centro, Sumaré Indiciado: (29 anos)

Roubo

Na madrugada de quinta-feira (20), durante patrulhamento pela região central de Sumaré, a equipe policial abordou um indivíduo que transportava uma televisão e uma mochila.

Durante a abordagem, foram localizados diversos objetos, incluindo bebidas, doces, relógios, dinheiro e um aparelho de rádio.

Diante de informações contraditórias sobre a procedência dos bens, a equipe realizou diligências nas imediações e localizou um estabelecimento comercial com sinais de arrombamento.

No interior do imóvel, foram constatados danos na fechadura, desordem e a falta de diversos produtos. Questionado, o abordado confessou ter cometido o furto, relatando que havia acessado o estabelecimento pelos fundos e deixado o local pela frente, após danificar a porta.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao Plantão Policial de Sumaré, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.