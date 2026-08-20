Avança obra da Nova ETA em Americana- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue avançando na etapa de obra civil da nova Estação de Tratamento de Água (ETA 3). Nesta quarta-feira (19), os trabalhos estão concentrados na perfuração e concretagem das estacas que compõem a fundação das estruturas, além do fechamento e da proteção da área da nova estação com tela tapume.

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Ao todo, estão previstas aproximadamente 100 estacas na área da nova ETA. Nesta etapa inicial, estão sendo executados os serviços de perfuração, montagem das armações de ferragem e concretagem das estacas. Após a conclusão dessa fase, serão executados os blocos de fundação, que darão suporte às estruturas da estação.

A nova ETA terá capacidade para produzir até 540 mil litros de água potável por hora, o equivalente a uma vazão de 150 litros por segundo. Construída no modelo compacto, a unidade terá operação totalmente automatizada, desde a chegada da água bruta captada no Rio Piracicaba até o envio da água tratada ao reservatório central do DAE.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, o avanço da fundação representa uma etapa importante para a implantação da nova estação.

Fábio fala da Nova ETA

“Estamos avançando na execução da fundação da nova ETA, uma etapa que exige precisão e planejamento para garantir a segurança e a qualidade de toda a estrutura que será instalada posteriormente. O andamento dessa obra demonstra que estamos seguindo o cronograma e avançando na implantação de uma unidade que vai ampliar a capacidade de produção de água e fortalecer o sistema de abastecimento de Americana”, afirmou.

A implantação da nova ETA integra o programa DAE em Ação pela Água, voltado à modernização da infraestrutura, ampliação da capacidade operacional e fortalecimento da segurança hídrica de Americana.

Ao todo, a estação terá cerca de 65 toneladas de equipamentos e aproximadamente 100 toneladas de material filtrante, além de bombas, tubulações, válvulas, instrumentos de medição e painéis elétricos e de automação, que serão instalados ao longo das próximas etapas da obra. A estrutura ocupará uma área aproximada de 450 metros quadrados dentro das dependências da autarquia, ao lado da Praça Dr. Fernando Costa, na Vila Cordenonsi.

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