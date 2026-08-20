As Redes Sociais e a TV devem dominar a atenção do americanense na campanha eleitoral deste ano. Pesquisa da Memento Consultoria feita no último sábado mostra que o eleitor de Americana prefere majoritariamente se informar por meio das redes e da TV.

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O questionário estimulado que apresentou outras opções teve as redes na frente com 38,1% das preferências. A TV, que pesa por conta do horário eleitoral e dos spots nos intervalos, vem em segundo com 26,9%. Rádio (7,1%), jornal/site (6,1%) e vizinhos e amigos (5,1%) pesam bem menos. Somados, são pouco mais da metade do interesse voltado para a TV.

A pesquisa ouviu 590 eleitores da cidade em 6 regiões no último sábado (15 de agosto) e ainda mediu a corrida para presidente, deputados federal e estadual, governador, avaliação do governo Chico Sardelli (PL) e principais problemas da cidade.

rede social 38,1% TV 26,9% Rádio 7,1% jornal/site 6,1% vizinhos/amigos 5,1% NS NR 9,2% Nenhum 7,5%

Redes sociais

A propaganda paga na internet é vedada. No entanto, o candidato pode pagar às plataformas digitais para impulsionarem seus conteúdos, desde que não seja propaganda negativa, ou seja, pedido explícito para não votar em alguém, ofensa à honra de outro candidato, entre outros exemplos.

A Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham ataques desse tipo. Quando se tratar de publicação de casos mais graves, a própria plataforma deve retirar o vídeo imediatamente, como no caso de notícias claramente falsas, discurso de ódio e conteúdo de IA fora do padrão da Justiça Eleitoral.

Já a propaganda não paga, em geral, pode ser veiculada por meio de blogs, redes sociais, aplicativos de mensagem, sites dos candidatos, entre outros meios. As peças devem mostrar claramente o número do CPF ou CNPJ da candidatura, além da expressão “Propaganda Eleitoral”, assim como ocorre nos panfletos e outros materiais gráficos.