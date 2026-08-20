A experiente comunicadora Suzi Coutinho foi pro time de imprensa da prefeitura de Nova Odessa. Depois de ter passado por Câmara, Prefeitura e DAE Americana, Suzi agora está no reforçado time que se esforça para melhorar a comunicação do governo Leitinho Schooder (PSD).

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Leitinho mudou o trato com os vereadores e passou a reforçar a comunicação desde junho. Ele trouxe um novo chefe e mais 2 jornalistas. Suzi é o 4o nome novo no time.

Suzi Coutinho e reforma no DAE Americana

Suzi deixou o DAE de Americana na reformulação que aconteceu no final do ano passado e estava ausente do meio político desde então. Experiente no trato com a imprensa e com o público qualificado, ela teve seu nome publicado no Diário Oficial esta semana.