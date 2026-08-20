A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal realizará nos dias 25 e 26 de agosto um mutirão de castração de cães e gatos. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para o procedimento.

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A iniciativa tem como principal objetivo contribuir para o controle populacional de cães e gatos, além de promover a saúde e o bem-estar dos animais e prevenir o abandono.

O mutirão será realizado na Avenida Minasa, ao lado da Caixa D’Água. Para participar, os tutores deverão realizar a inscrição presencialmente na sede do Recanto dos Animais, localizada na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651.

As inscrições acontecem nos dias 20, 21 e 24 de agosto, das 8h30 às 16h. A Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal reforça que as vagas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade, portanto, os interessados devem procurar o local dentro do período estabelecido.

A castração é uma das principais estratégias para o controle responsável da população de animais domésticos. Além de evitar ninhadas não planejadas, o procedimento contribui para a redução do número de animais em situação de abandono e pode trazer benefícios à saúde dos pets.

Com a ação, a Prefeitura de Sumaré amplia as políticas públicas voltadas à proteção animal e reforça a importância da guarda responsável, da prevenção ao abandono e dos cuidados com cães e gatos.

Serviço Sumaré

Mutirão de Castração – 400 vagas

Datas: 25 e 26 de agosto de 2026

Local: Avenida Minasa, ao lado da Caixa D’Água

Inscrições:

Datas: 20, 21, 22 (sábado das 8h às 12h) e 24 de agosto de 2026

Horário: das 8h30 às 16h

Local: Sede do Recanto dos Animais – Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651

Modalidade: presencial

Importante: vagas limitadas e sujeitas à disponibilidade.