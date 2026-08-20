O Republicanos de São Paulo comunicou, na manhã desta quinta-feira (20/8), que o Conselho de Ética Nacional decidiu, por unanimidade, pela expulsão do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, dos quadros do partido.

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A esposa de Manga foi para o União Brasil e tem dobrada na região com a vereadora e candidata a deputada estadual Márcia Rebeschini (Nova Odessa).

Segundo nota oficial, a decisão foi tomada após a conclusão de processo ético-disciplinar, conduzido nos termos Estatuto do Republicanos, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Manga já estava suspenso do partido desde o início do processo, em 15 de julho deste ano.

O processo teve início após ele publicar, em junho, um vídeo em que mostra a nova sede do União Brasil, em Sorocaba, com imagem dele e da esposa na fachada – Sirlange Maganhato é presidente do União Mulher e pré-candidata a deputada federal.

Manga já foi estrela do Republicanos

O Conselho entendeu que as condutas analisadas configuraram violação aos deveres de lealdade e fidelidade partidárias, incompatíveis com as normas e diretrizes da legenda.

O Republicanos reafirmou que suas normas estatutárias se aplicam indistintamente a todos os seus filiados e que seguirá atuando com responsabilidade, coerência e respeito às suas instâncias internas.

O Metrópoles procurou Rodrigo Manga para comentar o assunto, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.