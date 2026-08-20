McDia Feliz terá diversas atrações gratuitas no ParkCity Sumaré

McDia Feliz terá diversas atrações gratuitas no Shopping ParkCity Sumaré

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O Shopping ParkCity Sumaré, administrado pelo Grupo AD, participa neste sábado, 22/8, da maior campanha em prol da saúde e educação de crianças e jovens de todo o país: o McDia Feliz. E para envolver o público no clima solidário, o empreendimento preparou várias atrações gratuitas, como apresentações de dança, de teatro de fantoches e oficinas de balões.

Um dos destaques da programação é a participação do moto clube Insanos, que promete despertar a atenção do público. Para marcar a compra de cerca de 60 lanches, o grupo fará um rápido e animado desfile com suas motos no estacionamento do Shopping.

A programação do McDia Feliz no Shopping ParkCity Sumaré será realizada das 11h às 20h, na Praça de Alimentação. O acesso às atrações é gratuito e aberto a todas as idades. As atividades incluem Arte Visual, com Júnior Silva e Alan; apresentação de bateria, com o Instituto Dragone; interação com personagens inspirados na saga Star Wars; apresentação de vários ritmos de dança; apresentação de teatro de fantoches; oficinas de balões e aferição da pressão arterial.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento, explica que durante todo o dia a renda arrecadada com as vendas do sanduíche Big Mac (descontados os impostos) na loja da Praça de Alimentação será destinada para a Casa Ronald McDonald Brasil, que oferece assistência gratuita e acolhimento a crianças e adolescentes em tratamento oncológico e suas famílias, e o Instituto Ayrton Senna, referência na promoção da educação pública de qualidade para jovens em todo o país.

Na edição de 2026, quem lidera a mobilização nacional é o ex-capitão da seleção e pentacampeão mundial Cafu. Com o mote “Com Big Mac a gente vira o jogo”, a campanha convida a sociedade a se unir em prol do futuro de milhares de crianças e adolescentes.

“Com diversas atrações gratuitas, queremos conscientizar o público sobre esta importante campanha de forma leve, dinâmica e divertida”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

PROGRAMAÇÃO MCDIA FELIZ NO SHOPPING PARKCITY SUMARÉ

11h – Abertura oficial

Todo o dia – Júnior Silva e Alan – Artistas visuais com pintura em tela

Todo o dia – Com aferição de pressão arterial – Drogaria São Paulo

12h – Apresentação de bateria – Instituto Dragone

13h00 – Desfile de motos – Insanos MC

13h30 – Apresentação Star Wars

14h30 – Apresentação de ritmos – Dança, energia e muitos sorrisos

16h – Apresentação de teatro de fantoches – Tio Carioca – Peça: O Sonhador

17h – Oficina de balões

19h – Apresentação de teatro – Tio Carioca – Peça: A Verdadeira História

20h – Encerramento

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