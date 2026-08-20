Roberta Lima sugere aplicativo para cadastro de animais em Americana

Roberta Lima sugere implantação de aplicativo para cadastro de animais em Americana

Leia + sobre política regional

A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a realização de estudos para implantação de aplicativo móvel destinado ao cadastro e ao Censo Animal no Município de Americana.

No documento a autora explica que para que o Poder Público possa planejar e executar políticas públicas eficientes, é fundamental dispor de informações atualizadas sobre a quantidade de animais existentes, sua distribuição territorial e as condições em que se encontram.

Desse modo Roberta Lima defende que a utilização de um aplicativo móvel pode representar uma importante ferramenta para modernizar e facilitar o cadastro de cães e gatos, permitindo que os próprios tutores realizem o registro de seus animais de maneira simples e acessível.

“Um cadastro informatizado e permanentemente atualizado poderá auxiliar o município na elaboração de ações de castração, vacinação, identificação, adoção, controle populacional, atendimento veterinário e prevenção ao abandono e aos maus-tratos, permitindo inclusive a identificação das regiões que apresentam maior demanda pelos serviços públicos”, afirma Roberta.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (25) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP