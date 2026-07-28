Os nanicos e jovens Pablo Ruan e Isabela Gouveia conseguiram se lançar candidatos a deputados nas eleições deste ano. Ele pelo Missão, vem a federal, e ela pelo DC, vem a estadual.
O problema para os dois jovens é o de quase todos os candidatos novatos- faltam-lhe votos. E eles correrão em raias hoje bem ocupadas por forças já posicionadas e testadas nas urnas.
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Isabela Gouveia assumiu recentemente o comando do DC (Democracia Cristã) em Santa Bárbara d’Oeste. O partido tem 2 vereadores na cidade mas mesmo assim ela aceitou ‘tocar’ a legenda.
Ela foi confirmada em convenção como candidata a deputadada.
Evangélica, Isa deve se lançar candidata diferente na eleição deste ano. Ela se reuniu no mês passado com o pré-candidato a presidente do seu partido Aldo Rebelo, que gravou um vídeo a apresentando.
Pablo e o desafio Jovem
Mezzo Jornalista mezzo politico, o ainda jovem Pablo se associou a um agitador político de fora para atacar o prefeito Leitinho nos últimos meses. Ele se apresenta como ‘jornalista do Povo’, mas rumou para o partido radical de direita.
Pablo Ruan obteve 209 votos em 2024 e ficou em segundo na chapa do Novo- atrás de Capitão Bonfim. O partido não elegeu vereadores no pleito e ficou em último na corrida para prefeito.
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