A vereadora de Americana Professora Juliana (PT) usou as redes sociais para criticar a imprensa da cidade, em especial os portais de notícias. Ela afirmou que seu nome tem sido boicotado pela mídia local.

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Ela é candidata a deputada estadual pela segunda vez. Apesar de ter sido bem votada na reeleição para vereadora em 2024 sendo a 8a mais votada com 2.427 votos, ela não foi tão bem nas urnas em 2022, quando saiu a estadual pela 1a vez. Ela alcançou 5.745 votos e ficou ‘embolada’ com outros 3 nomes na faixa da 3a posição.

Juliana insinua ‘veto finaneiro’

Em seus ‘stories’, a vereadora disse estranhar que os sites da cidade não noticiaram sua indicação para deputada. E chegou a insinuar que não teria ‘meios’ (fazendo gestos com a mão) para convencer a mídia local a lhe dar visibilidade.