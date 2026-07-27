No verão, a garrafinha de água costuma ser uma companheira constante na rehidratação. Já no inverno, com os dias mais frios, muita gente sente menos sede e acaba reduzindo a ingestão de líquidos sem perceber. Apesar disso, manter o corpo hidratado continua sendo essencial para o organismo funcionar bem em qualquer época do ano.

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Mesmo nos dias mais frios, o corpo segue perdendo água ao longo do dia por processos naturais, como respiração, urina e transpiração. Além disso, fatores comuns da estação, a exemplo de ambientes fechados e secos ou banhos muito quentes, contribuem diretamente para o ressecamento da pele. Essa combinação costuma trazer sintomas incômodos que pouca gente associa à desidratação, incluindo boca seca, cansaço e dor de cabeça.

Manter esse cuidado no inverno envolve hábitos simples, como deixar uma garrafa sempre visível, fazer pequenas pausas na rotina e incluir líquidos em diferentes momentos do dia. Além da água, que deve ser a principal fonte de hidratação, algumas opções podem ajudar a tornar esse consumo mais constante e prazeroso:

Chás: Para quem busca versatilidade e leveza para os momentos de pausa, os chás são ótimos aliados para o dia a dia. A linha de chás gelados OH!Tea, da Campo Largo, traz combinações prontas para o consumo, ideal para manter o paladar variado de forma saudável.

Água de coco: Uma opção leve e rica em minerais para variar o paladar, funcionando muito bem no pós-treino ou nos intervalos do trabalho. A Campo Largo oferece a bebida em embalagens práticas, ideais para o consumo fora de casa.

Hidratação e mais

Sucos integrais: Para acompanhar o café da manhã ou os lanches da tarde, os sucos 100% integrais, como os de uva, laranja e maçã do portfólio da Campo Largo, alimentam e hidratam ao mesmo tempo, sem a necessidade de adição de açúcares ou conservantes.

Ao diversificar as fontes de hidratação com opções que unem saudabilidade e praticidade, fica mais fácil atravessar os dias frios com a saúde e a disposição em dia.