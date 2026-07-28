Dia do Vira-lata: data celebra os pets mais amados do Brasil

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Caramelos, rajados, tricolores e tantos outros mais. Com a chegada do dia do Vira-lata, em 31 de julho, a conscientização sobre as características e a saúde de cães e gatos Sem Raça Definida (SRD) entra em pauta para reforçar a paixão dos brasileiros por esses animais. Dados do PetCenso, levantamento da Petlove, mostram que eles são os mais populares no país, representando 26% dos cães e 86% dos gatos..

Segundo Kelly Kuhn, médica-veterinária da Petlove, a popularidade dos vira-latas reflete a capacidade enorme que eles desenvolveram de se conectar com as pessoas ao longo de gerações, com carisma e temperamentos característicos. De acordo com a veterinária, a ausência de uma linhagem genética pura e documentada faz com que cada animal seja absolutamente único, com portes, pelagens e cores variadas. Nos cães, essas misturas naturais originaram perfis visuais amplamente reconhecidos, como o adorado “caramelo”, o charmoso “fiapo de manga” (de pelos arrepiados) e o ágil “raposinha”.

Kelly ainda ressalta que o comportamento em casa e a sociabilidade são os grandes diferenciais desses pets. Os cães SRDs costumam ser muito leais, possuem inteligência aguçada para o treinamento por reforço positivo e uma notável adaptabilidade a diferentes espaços e rotinas familiares. Já os gatos vira-latas se destacam por serem astutos e espertos, e, apesar de manterem sua natureza felina independente, adoram a ideia de ter uma casa cheia de amor e criam laços fortes com os humanos.

“A grande vantagem dos animais sem raça definida (SRDs) é que a sua diversidade genética reduz a probabilidade de desenvolverem doenças hereditárias e genéticas típicas de raças puras. No entanto, é um mito perigoso acreditar que essa saúde robusta os dispensa de cuidados preventivos ou permite que vivam soltos nas ruas. A adoção responsável e o cuidado preventivo, por meio de consultas de rotina, são o que realmente garantem a qualidade de vida a longo prazo”, pontua a veterinária da Petlove.

Além do acompanhamento médico, a prevenção passa por hábitos simples no dia a dia. O cumprimento rigoroso do calendário de vacinação, a vermifugação periódica e a oferta de uma alimentação equilibrada e formulada especificamente para o tamanho e a fase da vida do animal são os pilares para não sobrecarregar a saúde do pet. Os felinos tem necessidades semelhantes, e merecem atenção especial quanto à hidratação. “O incentivo contínuo à hidratação, inclusive com o uso de bebedouros tipo fonte e rações úmidas, é uma estratégia recomendada devido à falta de hábito e prevenção de doenças renais”, completa Kelly.

A cultura preventiva é facilitada pelo acesso constante a médicos-veterinários e planos de saúde. “Pets levados periodicamente para consultas de rotina, mesmo sem sintomas aparentes, são diagnosticados precocemente por meio de exames, antes que se tornem problemas mais sérios”, aponta.

Por fim, a profissional da Petlove indica que o alto número de pessoas com pets SRDs indica que possa haver um aumento no número de adoções e diminuição do preconceito. “Animais sem raça definida, idosos, e pets com deficiência não costumam ser a primeira opção na hora de escolher um pet, os dados apontam para uma mudança de comportamento social e cultural que abraça esses animais, que também merecem muito amor”, finaliza.

Sobre a Petlove

Fundada em 1999, a Petlove nasceu como um dos primeiros e-commerces pet do Brasil e, ao longo de mais de duas décadas, evoluiu para se consolidar como o primeiro ecossistema integrado de cuidado pet do país. Hoje, a Petlove conecta saúde, produtos e serviços em uma única plataforma, com o propósito de simplificar e democratizar o cuidado com pets. Na área da saúde, a Petlove opera uma rede, com mais de 8 mil profissionais credenciados e atendimento em quase 400 cidades. No varejo, o Clube Petlove gera acesso a mais de 13 mil itens, integrando conveniência, recorrência e benefícios exclusivos. O ecossistema se completa com uma atuação B2B em forte crescimento, guiada pelo propósito de empoderar e cuidar de quem cuida. Por meio de Vetus, SimplesVet e Vet Smart, a Petlove reúne soluções para apoiar o médico-veterinário em toda a sua jornada, com software para gestão de clínicas, exames laboratoriais em modelo lab to lab e uma série de novas soluções em desenvolvimento, todas pensadas para simplificar a rotina e elevar a qualidade do atendimento veterinário. Colocando o pet no centro de todas as decisões, a Petlove trabalha para transformar o cuidado pet no Brasil, tornando-o mais acessível, integrado e de alta qualidade.

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