O Feirão Casa Paulista em Americana resultou na assinatura de 41 contratos para a aquisição do primeiro imóvel durante o atendimento realizado entre sábado (25) e domingo (26), na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).

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Ao todo, 342 famílias inscritas no Cadastro Habitacional de Americana foram atendidas. Em razão da procura, o plantão foi prorrogado para o próximo final de semana, nos dias 1º e 2 de agosto, das 9h às 18h.

A iniciativa é realizada em parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo e a Construtora Itajaí, com apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Nesta edição, foram disponibilizadas 147 cartas de crédito habitacional para famílias com renda de até três salários mínimos, por meio do Programa Casa Paulista. Cada benefício corresponde a um subsídio de R$ 13 mil, destinado à aquisição de apartamentos do Condomínio Iracema, no Jardim da Balsa.

O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto, destacou a importância da ação para ampliar o acesso das famílias à casa própria.

Feirão Casa Paulista elogio de Cezaretto

“A gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, em parceria com o governo estadual, tem articulado e viabilizado a vinda do Feirão Casa Paulista para a cidade. O resultado tem sido muito satisfatório e as famílias que já conquistaram seu primeiro imóvel irão deixar de pagar aluguel. Agradecemos a todos que se empenharam na realização deste atendimento, que continuará nesse final de semana para que as pessoas tenham mais tempo disponível e conheçam o projeto, possam esclarecer dúvidas e aproveitem a oportunidade de negócio”, disse.

As famílias interessadas em participar do Cadastro Habitacional do município podem se inscrever pelo site inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br ou comparecer à Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, localizada na Avenida Brasil, nº 1.293, Jardim São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

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