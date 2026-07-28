A jornalista e apresentadora Ana Paula Renault é a nova parceira do AYRA by Greystar, marca residencial da Greystar no Brasil. A colaboração nasce da convergência entre a experiência pessoal vivida pela comunicadora nos últimos meses e um movimento que vem transformando a forma como os brasileiros escolhem onde morar: a busca por qualidade de vida, segurança, privacidade e bem-estar.

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Depois de enfrentar problemas recorrentes relacionados ao excesso de ruído em sua residência anterior, episódio que ganhou repercussão na imprensa e nas redes sociais, Ana Paula passou a priorizar um ambiente que oferecesse mais tranquilidade para viver e trabalhar. Foi nesse contexto que surgiu a aproximação com o AYRA by Greystar, resultando em uma parceria construída sobre valores em comum e uma visão compartilhada sobre a experiência de morar.

Mais do que anunciar uma nova parceria, a iniciativa acompanha uma mudança de comportamento observada no mercado residencial. Cada vez mais, fatores como conforto, segurança, gestão profissional, praticidade e qualidade de vida influenciam a decisão de quem procura um imóvel, especialmente nos grandes centros urbanos.

Fala Ana Paula Renault

“Depois de um período bastante desgastante, eu precisava encontrar um lugar onde pudesse me sentir segura, respeitada e confortável. A privacidade e a tranquilidade foram fatores decisivos nessa escolha. Hoje consigo focar no meu trabalho e na minha rotina com muito mais serenidade. O AYRA me oferece conforto, praticidade e segurança em um só lugar”, afirma Ana Paula Renault.

Segundo Livia Miceli, Head de Marketing e Comercial da Greystar, a parceria surgiu de forma espontânea. “Quando acompanhamos a história da Ana Paula, percebemos que havia uma conexão genuína entre o momento que ela vivia e a proposta do AYRA. Mais do que uma parceria, encontramos uma oportunidade de mostrar que qualidade de vida, segurança e bem-estar fazem parte da experiência de morar”, destaca.

A parceria marca uma nova fase tanto para Ana Paula Renault quanto para o AYRA by Greystar. “Ao associar sua imagem à marca, a jornalista passa a representar um estilo de vida que valoriza equilíbrio, privacidade e conforto, atributos cada vez mais presentes na decisão de moradia de quem vive nas grandes cidades”, completa Livia.

SOBRE O AYRA BY GREYSTAR

O AYRA by Greystar é a marca residencial de alto padrão da Greystar no Brasil, criada a partir do conceito “Coexistence in your way” — uma nova forma de morar que resgata o senso de comunidade sem abrir mão da individualidade de cada morador. Com empreendimentos nos bairros mais nobres de São Paulo, o AYRA une segurança, design, bem-estar e uma curadoria de experiências para quem busca mais do que um endereço: busca um espaço pra ser quem é. Para saber mais, visite o site da marca: www.ayrabygreystar.com.br ou as redes sociais @ayrabygreystar.

SOBRE A GREYSTAR

A Greystar é uma plataforma global líder e totalmente integrada do setor imobiliário, oferecendo expertise em gestão de propriedades, gestão de investimentos, desenvolvimento e serviços de construção voltados para empreendimentos residenciais para locação de padrão institucional. Com sede em Charleston, Carolina do Sul, a Greystar administra e opera aproximadamente US$ 350 bilhões em ativos imobiliários em cerca de 260 mercados ao redor do mundo, mantendo escritórios na América do Norte, Europa, América do Sul e região Ásia-Pacífico. A Greystar é a maior operadora de apartamentos dos Estados Unidos, gerenciando mais de um milhão de unidades/leitos globalmente. Em suas diversas plataformas, a empresa possui mais de US$ 79 bilhões em ativos sob gestão (AUM), incluindo mais de US$ 34 bilhões em ativos de desenvolvimento e aproximadamente US$ 36,5 bilhões em ativos regulatórios sob gestão. A Greystar foi fundada por Bob Faith em 1993 com o objetivo de oferecer serviços de classe mundial no setor imobiliário residencial para locação.

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