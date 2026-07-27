Interdição segue A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), segue com as obras de manutenção da galeria pluvial na parte interna do Córrego do Parque, na Avenida Brasil, até a próxima semana.

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Para a execução dos serviços, permanecem interditados um trecho de uma faixa de rolamento no sentido bairro-Centro e o retorno, para motoristas no sentido Centro-bairro, na altura do nº 1.585, em frente à Cobasi.

Foto: Marilia Pierre

A intervenção teve início na segunda-feira (27) e inclui o reparo da parede de gabião para garantir a estabilidade da estrutura, além da manutenção do ramal da galeria pluvial.

Adriano fala da interdição

“As obras estão sendo executadas com objetivo recompor e organizar a geometria da parede de gabião, além de reforçar sua base de apoio, que apresenta sinais de erosão na parte inferior. Os serviços também contemplam a correção do ramal de tubulação ligado a uma boca de lobo existente no passeio de pedestres, cujo funcionamento foi prejudicado pela movimentação da estrutura”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A previsão é de que os serviços na parte interna do córrego sejam concluídos até quinta-feira (30). Já a recomposição do passeio público deve ser finalizada até o dia 5 de agosto, quando o trecho será totalmente liberado para o trânsito.