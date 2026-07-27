Os Correios promovem, no dia 30 de julho, um novo leilão de imóveis ​desocupados localizados em sete estados: Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Conduzido pela plataforma VIP Leilões, a primeira etapa acontece às 14h e conta com cinco lotes inéditos. Às 15h, é a vez dos três lotes remanescentes, que podem ser arrematados com descontos de até 25%. Lances iniciais variam de R$ 104,8 mil a mais de R$ 53,5 milhões.

Guarantã (SP) : prédio comercial desocupado localizado em região central, com terreno de 104,65 m² e área construída de 57,13 m². O imóvel pode ser utilizado para comércio, prestação de serviços ou investimento, em uma área de fácil acesso e com infraestrutura consolidada. 1ª oferta: R$ 158.854,61 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 142.049,48 (valor mínimo).

Boa Esperança (ES): terreno desocupado com área de 250 m², situado na região central do município. O imóvel pode ser destinado à implantação de empreendimentos comerciais ou de serviços, em uma área com fácil acesso e infraestrutura urbana consolidada. 1ª oferta: R$ 109.887,50 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 95.365,00 (valor mínimo).

Rio de Janeiro (RJ): prédio comercial desocupado localizado em região central, com terreno de 104,65 m² e área construída de 57,13 m². O imóvel é indicado para atividades comerciais, prestação de serviços ou investimento, em uma área com fácil acesso e estrutura urbana consolidada. 1ª oferta: R$ 53.598.124,72 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 47.798.383,94 (valor mínimo).



Rio de Janeiro (RJ): prédio comercial desocupado de dois pavimentos, situado no bairro Estácio de Sá, com terreno de 356 m² e área construída de 406,20 m². O imóvel é adequado para atividades comerciais, corporativas ou de serviços, em uma região com boa oferta de infraestrutura e mobilidade. 1ª oferta: R$ 1.897.033,94 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 1.553.367,13 (valor mínimo).



Porto Velho (RO): prédio desocupado localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, com terreno de 705,04 m² e área construída de 670,98 m². O imóvel comporta diferentes tipos de ocupação, incluindo atividades comerciais, empresariais ou institucionais, em uma região com infraestrutura urbana consolidada. 1ª oferta: R$ 1.085.000,00 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 963.000,00 (valor mínimo).



Guarantã (SP): prédio comercial desocupado localizado em região central, com terreno de 104,65 m² e área construída de 57,13 m². O imóvel pode ser utilizado para comércio, prestação de serviços ou investimento, em uma área de fácil acesso e com infraestrutura consolidada. 1ª oferta: R$ 158.854,61 (valor de avaliação) | 3ª oferta: R$ 142.049,48 (valor mínimo).

Cuiabá (MT): prédio comercial desocupado localizado no bairro Baú, com terreno de 406,34 m² e área construída de 317,20 m². O imóvel é indicado para atividades comerciais, empresariais ou de serviços, em uma região com infraestrutura urbana consolidada e fácil acesso. 1ª oferta: R$ 565.000,00 (valor inicial) | 3ª oferta: R$ 423.750,00 (25% abaixo do valor inicial).



Erechim (RS): prédio comercial desocupado de dois pavimentos, localizado no Centro, com terreno de 800 m² e área construída de 610 m². O imóvel comporta atividades comerciais, empresariais ou institucionais, em uma área com infraestrutura consolidada e boa acessibilidade. 1ª oferta: R$ 2.832.092,10 (valor inicial) | 3ª oferta: R$ 2.124.069,07 (25% abaixo do valor inicial).



Itaguatins (TO): terreno desocupado com área de 235 m², localizado no centro. O imóvel pode ser destinado à implantação de empreendimentos comerciais, institucionais ou de serviços, em uma região com infraestrutura urbana consolidada e fácil acesso. 1ª oferta: R$ 104.844,84 (valor inicial) | 3ª oferta: R$ 78.633,63 (25% abaixo do valor inicial).

Condições de pagamento correios

Os imóveis podem ser adquiridos mediante pagamento à vista, conforme as regras previstas em edital. Após o encerramento do leilão, o arrematante deverá realizar o pagamento do sinal de garantia e da comissão do leiloeiro em até 24 horas. O valor do imóvel poderá ser quitado em até 60 dias corridos, contados da data da licitação.

Para pagamentos realizados em até 30 dias, não há reajuste. Após esse período, o saldo remanescente será atualizado pelo IGP-M, a partir da data do pagamento do sinal até a quitação integral.

As características de cada imóvel, incluindo fotos, documentação, edital, condições de venda e demais informações, estão disponíveis no site correios.vipleiloes.com.br , onde também é possível acessar os editais completos de cada lote.