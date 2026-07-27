Os moradores da área do Zincão, localizada na região do Parque da Liberdade, em Americana, receberam neste sábado (25) a ação Partiu Prev Perifa, iniciativa gratuita e itinerante de saúde pública voltada à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

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A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia e Centro de Testagem e Aconselhamento), intensificando as atividades de prevenção, diagnóstico precoce e vinculação ao cuidado.

Durante o atendimento, 18 pessoas realizaram testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite C. Os usuários com resultados reagentes foram devidamente orientados e encaminhados ao SAE/CTA para confirmação diagnóstica, acolhimento, acompanhamento especializado e início do tratamento, conforme os protocolos vigentes do Ministério da Saúde.

Zincão

Além da testagem, foram distribuídos 15 autotestes para HIV, acompanhados de orientações sobre sua correta utilização, interpretação dos resultados e a importância da busca pelo serviço de saúde em caso de resultado reagente ou dúvidas. Houve ainda a disponibilização de preservativos, lubrificantes, pílula do dia seguinte, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição).

Ação importante no Zincão

“Levar esse atendimento até a comunidade é uma forma de facilitar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas ainda encontram dificuldades para procurar o serviço de saúde, e ações como essa aproximam o cuidado de quem mais precisa. Além da testagem, oferecemos orientação, esclarecemos dúvidas e, quando necessário, garantimos o encaminhamento para acompanhamento e tratamento. Nosso objetivo é ampliar a prevenção, promover a saúde e fortalecer o vínculo da população com a rede de atendimento especializada”, destacou a coordenadora do SAE, Mariah Assalone.

 

Além da ação itinerante, Americana disponibiliza, por meio do SAE/CTA, testes rápidos para as hepatites B e C. Os interessados podem procurar o serviço – localizado na esquina das ruas Cuiabá e Ana de Almeida Pioli, no Jardim Nossa Senhora de Fátima – de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.

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