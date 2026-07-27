Os moradores da área do Zincão, localizada na região do Parque da Liberdade, em Americana, receberam neste sábado (25) a ação Partiu Prev Perifa, iniciativa gratuita e itinerante de saúde pública voltada à prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

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A ação contou com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada em Infectologia e Centro de Testagem e Aconselhamento), intensificando as atividades de prevenção, diagnóstico precoce e vinculação ao cuidado.

Durante o atendimento, 18 pessoas realizaram testes rápidos para HIV, sífilis e hepatite C. Os usuários com resultados reagentes foram devidamente orientados e encaminhados ao SAE/CTA para confirmação diagnóstica, acolhimento, acompanhamento especializado e início do tratamento, conforme os protocolos vigentes do Ministério da Saúde.

Além da testagem, foram distribuídos 15 autotestes para HIV, acompanhados de orientações sobre sua correta utilização, interpretação dos resultados e a importância da busca pelo serviço de saúde em caso de resultado reagente ou dúvidas. Houve ainda a disponibilização de preservativos, lubrificantes, pílula do dia seguinte, PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) e PEP (Pós-Exposição).

Ação importante no Zincão

“Levar esse atendimento até a comunidade é uma forma de facilitar o acesso da população à prevenção e ao diagnóstico precoce das infecções sexualmente transmissíveis. Muitas pessoas ainda encontram dificuldades para procurar o serviço de saúde, e ações como essa aproximam o cuidado de quem mais precisa. Além da testagem, oferecemos orientação, esclarecemos dúvidas e, quando necessário, garantimos o encaminhamento para acompanhamento e tratamento. Nosso objetivo é ampliar a prevenção, promover a saúde e fortalecer o vínculo da população com a rede de atendimento especializada”, destacou a coordenadora do SAE, Mariah Assalone.

Além da ação itinerante, Americana disponibiliza, por meio do SAE/CTA, testes rápidos para as hepatites B e C. Os interessados podem procurar o serviço – localizado na esquina das ruas Cuiabá e Ana de Almeida Pioli, no Jardim Nossa Senhora de Fátima – de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, por demanda espontânea, sem necessidade de agendamento prévio.