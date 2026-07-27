Levantamento Melhores Destinos mostrou que as promoções internacionais mais buscadas variaram de R$ 840 a R$ 5.288, com destaque para América do Sul, Estados Unidos, Europa e Ásia.

O levantamento foi elaborado com base em dados internos do aplicativo do Melhores Destinos e analisou o interesse dos usuários pelas promoções e destinos internacionais mais pesquisados durante o primeiro semestre de 2026.

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O destino promocional mais desejado foi Santiago, com passagens aéreas de ida e volta por R$ 840. Outro destaque foram os voos promocionais para o Japão, que apareceram por R$ 5.288 ida e volta, preço muito competitivo em comparação às tarifas regulares para o outro lado do mundo.

Com 7,5 milhões de acessos de todas as promoções no período, a análise das promoções mostra que, para os brasileiros, o preço continua sendo um dos principais fatores capazes de estimular o planejamento de viagens.

Quem procurou tarifas mais baixas em março, se deu especialmente bem: foi o mês com o maior número de oportunidades até o momento, com 232 promoções publicadas. De janeiro a junho, porém, as oportunidades foram constantes, apesar das incertezas no mercado aéreo internacional.

“Embora as passagens tenham aumentado significativamente por conta da guerra, o próprio conflito também trouxe oportunidades, à medida que a queda de demanda em algumas rotas fez com que as companhias transferissem a oferta de assentos para outras rotas, o que ajudou a derrubar alguns preços. Isso é especialmente verdadeiro para a Ásia e para a Europa, enquanto na América do Sul as promoções são mais recorrentes. Ou seja, mesmo nas crises, as oportunidades continuaram aparecendo”, afirma Leonardo Cassol, head de Promoções do Melhores Destinos.

Ele destaca que as promoções podem surgir a qualquer momento, independentemente do cenário econômico. O setor aposta em datas especiais, como Black Friday, Mês do Consumidor, aniversários das companhias aéreas e datas duplas — como 6/6 e 7/7 — para atrair o passageiro e aumentar a ocupação dos voos. Também é comum que tarifas especiais surjam nas noites de sexta-feira, depois das 18h, válidas para compras durante o fim de semana.

Brasileiros viajaram na América do Sul por menos de mil reais

A proximidade geográfica também conta muito a favor de tarifas promocionais, o que colocou a América do Sul como o grande destaque do levantamento do Melhores Destinos. Lugares como Santiago, Buenos Aires e Montevidéu foram os preferidos dos passageiros na região, com promoções de até R$ 840. Eles são as principais portas de entrada para quem busca fazer uma viagem internacional.

As outras regiões das Américas, porém, não deixaram a desejar. Quem queria ir para os Estados Unidos encontrou passagens a partir de R$ 1.254, com destaque para Orlando, Miami e Nova York.

Entre as promoções mais desejadas estão:

Santiago — R$ 840;

Buenos Aires ou Montevidéu — R$ 866;

Orlando — R$ 1.254;

Miami — R$ 1.377;

Aruba — R$ 1.558;

Cancún — R$ 1.635;

Nova York — R$ 1.729.

Da Europa a Ásia: os destinos promocionais com investimento de até R$ 6 mil

As oportunidades de viagens baratas não ficaram restritas ao continente americano. A Europa e a Ásia, regiões que geralmente apresentam tarifas mais elevadas para quem parte do Brasil, também registraram boas promoções.

Lisboa chegou a R$ 2.411, enquanto Hong Kong apareceu por R$ 4.560 em determinados meses. Normalmente, bilhetes para esses destinos podem ultrapassar facilmente a marca de R$ 3.500 e R$ 6 mil, respectivamente.

Entre as promoções mais buscadas estão:

Lisboa — R$ 2.411;

Espanha — R$ 2.756;

Portugal e Espanha — R$ 2.817;

Madri — R$ 3.350;

Hong Kong — R$ 4.560;

Japão — R$ 5.288.

“Essas oportunidades aparecem especialmente quando a demanda por determinados voos está baixa, o que justifica os ajustes realizados pelas companhias aéreas nos preços. Mas nem sempre há muita disponibilidade de assentos, por isso quem é mais rápido costuma aproveitar e garantir os preços mais baixos. Algumas das melhores promoções podem durar poucos minutos”, explica Cassol.

Viagem 2 em 1: como os brasileiros aproveitaram promoções com stopover

A análise das promoções do semestre também identificou uma onda de ofertas no modelo 2 em 1, ou seja, que permitiam visitar duas cidades na mesma viagem por meio de uma parada prolongada na conexão.

Na aviação, isso é conhecido como stopover. Trata-se de uma parada voluntária, geralmente superior a 24 horas, antes de o passageiro seguir para o destino final.

Esse tipo de viagem é ideal para visitar um novo lugar por um período menor antes ou depois de curtir o destino principal. E o melhor: muitas companhias oferecem a parada grátis ou por um custo baixo em comparação ao voo direto.

O levantamento apontou que as melhores oportunidades “2 em 1” no primeiro semestre se concentraram nos seguintes combos:

Argentina e Bariloche — a partir de R$ 1.480;

Nova York e Miami ou Orlando — a partir de R$ 2.780;

Marrocos e Europa — a partir de R$ 3.366;

Dois destinos na Europa — a partir de R$ 3.753.

Os stopovers também são populares nas viagens para a Europa, em companhias como a TAP, com parada em Lisboa; a Air France, com parada em Paris; e a Turkish Airlines, com parada em Istambul.

Quem viaja para a Ásia pode aproveitar paradas em Dubai, com a Emirates, ou em Doha, com a Qatar Airways.

Metodologia

O levantamento foi realizado a partir de dados internos do Melhores Destinos, maior site de promoções de viagens do Brasil.

A análise considera as promoções de passagens aéreas encontradas e publicadas pelo site entre janeiro e junho de 2026, identificando os destinos que despertaram maior interesse, as faixas de preço mais atrativas, a distribuição das ofertas ao longo do semestre e as oportunidades de viagens com mais de um destino.

Todos os valores mencionados correspondem às menores tarifas encontradas para viagens de ida e volta e estavam sujeitos à disponibilidade de assentos, às cidades de origem, às datas da viagem e às regras de cada companhia aérea.

Sobre o Melhores Destinos

Criado em 2008 por Leonardo Marques, o Melhores Destinos é hoje o maior site de divulgação de promoções de passagens aéreas do Brasil e uma das principais referências em viagens. Além de passagens, a plataforma também reúne promoções de hotéis, seguro viagem e outros produtos ligados ao turismo. Com foco em conteúdo independente e na experiência do viajante, o site oferece mais de 150 guias de destinos, rankings de cartões de crédito e dicas de planejamento de viagem. Pelo alcance e relevância, já foi citado em diversos veículos de imprensa nacionais e internacionais. Nas redes sociais, soma mais de 5 milhões de seguidores, consolidando sua forte presença digital e influência no setor de turismo.