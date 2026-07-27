CRECISP promove evento em Americana para discutir Reforma Tributária e novas tecnologias no mercado imobiliário!

Leia Mais notícias da cidade e região

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP) realiza na sexta-feira 31/07, o Summit – Encontro Técnico 2026, em Americana, reunindo profissionais do setor para debater temas atuais que impactam diretamente o mercado imobiliário.

O evento acontece das 8h às 17h, na Associação Comercial e Industrial de Americana, e contará com uma programação de palestras sobre tokenização de imóveis, contratos em blockchain e os efeitos da Tributação do Mercado Imobiliário.

A iniciativa busca aproximar os corretores das novas tecnologias que começam a transformar o setor, além de esclarecer dúvidas sobre as mudanças tributárias e seus reflexos nas transações imobiliárias.

O presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, participará do encontro e estará disponível para entrevistas com a imprensa, mediante agendamento prévio. Além dos temas do Summit, o sr Viana poderá detalhar a situação atual do mercado imobiliário na região ou outros assuntos pertinentes ao mercado imobiliário.

Fico à disposição para marcarmos as entrevistas e a cobertura do evento.

SERVIÇO:

Evento: Summit

Data: 31/07/2026

Horário: 08h às 17h

Local: ACIA – Associação Comercial e Industrial de Americana

Endereço: Rua Primo Pícoli, 232 – Centro

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP