HM Americana em alerta – As baixas temperaturas do inverno exigem atenção redobrada com a saúde do coração. Diante do aumento do risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC) nesta época do ano, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, reforça a importância do reconhecimento precoce dos sintomas e do atendimento imediato.

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Para garantir uma resposta rápida aos casos suspeitos de infarto, a unidade conta com um protocolo específico para atendimento de pessoas com dor torácica no Pronto-Socorro Adulto, que prioriza esses pacientes desde a chegada.

Nesta época do ano, fatores como o frio intenso, a redução da prática de atividades físicas e as mudanças nos hábitos alimentares podem favorecer a ocorrência de doenças cardiovasculares, especialmente entre pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol elevado ou histórico de problemas cardíacos. Dados do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) apontam que os casos de infarto podem aumentar em até 30% durante o inverno, enquanto os registros de AVC podem crescer até 20%.

Isso porque a queda da temperatura faz o organismo ativar mecanismos para preservar o calor corporal. Um deles é a contração dos vasos sanguíneos (vasoconstrição), que pode elevar a pressão arterial e obrigar o coração a trabalhar mais para bombear o sangue. Além disso, a frequência cardíaca também pode aumentar, ampliando ainda mais a sobrecarga sobre o coração.

Outro fator importante é o aumento da viscosidade do sangue. Durante o inverno, a sensação de sede costuma diminuir, favorecendo a desidratação. Com menos líquido circulando no organismo, o sangue pode ficar mais concentrado, aumentando o risco de formação de coágulos e, consequentemente, de problemas cardiovasculares graves, como infarto e AVC.

O cardiologista Dr. Murilo Mosca, que atua no HM, explica que essas adaptações do organismo ao frio podem representar uma ameaça importante para quem já possui fatores de risco.

“Durante o inverno, o organismo trabalha mais para manter a temperatura corporal. Esse processo provoca a contração dos vasos sanguíneos, aumentando a pressão arterial e a demanda do coração. Em pessoas com doenças cardiovasculares ou fatores de risco, esse cenário pode aumentar o risco de eventos graves. Além dos efeitos diretos do frio sobre o organismo, é comum que nessa época do ano as pessoas pratiquem menos atividade física, consumam alimentos mais calóricos e reduzam a ingestão de água, hábitos que também contribuem para o agravamento das doenças cardiovasculares. Por isso, é fundamental manter os cuidados com a saúde durante toda a estação”, orienta.

Para proteger o coração durante o inverno, é importante: manter o controle da pressão arterial, diabetes e colesterol; não interromper o uso de medicamentos prescritos; evitar exposição prolongada ao frio e agasalhar-se adequadamente; adotar uma alimentação equilibrada, reduzindo o consumo de sal e gorduras; praticar atividade física regularmente, respeitando orientação médica; e manter-se bem hidratado, mesmo com menor sensação de sede.

“Durante o inverno, é fundamental que a população redobre os cuidados com a saúde e não ignore os sinais de alerta. Seguir as orientações de prevenção e buscar atendimento imediatamente diante de qualquer suspeita pode fazer toda a diferença. A rede municipal de saúde, incluindo o Hospital Municipal, está preparada para oferecer um atendimento ágil e qualificado, garantindo assistência rápida aos pacientes que necessitam desse cuidado”, destaca o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Protocolo específico para dor torácica HM Americana

Reconhecer precocemente os sintomas e procurar atendimento médico imediatamente pode fazer toda a diferença no tratamento. O diretor médico do Hospital Municipal, Dr. Fernando Bertola, explica que, nos casos de infarto e AVC, a rapidez na assistência é decisiva para reduzir complicações e aumentar as chances de salvar vidas.

“Nos casos de infarto e AVC, o tempo de resposta é determinante. Quanto mais cedo o paciente chega ao serviço de emergência, maiores são as chances de reduzir complicações e preservar a função do coração ou do cérebro. Por isso, diante de sintomas sugestivos, a orientação é procurar atendimento médico imediatamente”, ressalta.

No Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, pacientes com suspeita de infarto são atendidos por meio de um protocolo específico para dor torácica no Pronto-Socorro Adulto. O fluxo prioriza esses pacientes desde a chegada à unidade. A abordagem tem início já na retirada da senha, com o controlador de acesso, por meio de um sistema de triagem que conta com uma tecla específica para pacientes com dor no peito. Assim, o atendimento é iniciado imediatamente após a identificação do caso, reduzindo significativamente o tempo de espera e permitindo a realização rápida do eletrocardiograma e dos exames laboratoriais, fundamentais para confirmar ou descartar condições cardíacas graves e definir a conduta médica com maior agilidade.

“O protocolo foi estruturado para reduzir o tempo entre a chegada do paciente e o início da investigação clínica e tratamento específico, se necessário. Essa agilidade é determinante para o sucesso do tratamento nos casos de infarto e faz parte do compromisso permanente do HM com uma assistência segura, humanizada e qualificada”, completa Dr. Bertola.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Quais são os sinais de alerta de infarto?

Os principais sintomas que exigem atendimento médico imediato incluem:

• Dor ou pressão no peito, em aperto, queimação ou sensação de peso;

• Dor irradiada para o braço esquerdo, ambos os braços, costas, mandíbula ou pescoço;

• Dor ou queimação na região do estômago;

• Falta de ar;

• Suor frio;

• Palidez;

• Náuseas ou vômitos;

• Tontura ou mal-estar intenso.

Quais são os sinais de alerta de AVC?

No caso do AVC, os sintomas costumam surgir de forma súbita. Os principais sinais de alerta são:

• Fraqueza ou formigamento na face, no braço ou na perna, geralmente em apenas um lado do corpo;

• Rosto torto ou assimétrico;

• Dificuldade para falar ou compreender a fala;

• Alteração súbita da visão;

• Perda de equilíbrio ou dificuldade para caminhar;

• Tontura intensa;

• Dor de cabeça súbita, intensa e sem causa aparente.