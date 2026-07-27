Quinze anos após sua morte, completados em 23 de julho, Amy Winehouse continua presente nas execuções públicas no Brasil. Dona de uma das vozes mais marcantes do soul contemporâneo, a cantora e compositora britânica deixou um repertório que segue conquistando novos ouvintes ao redor do mundo.
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Para marcar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento com as músicas de sua autoria mais tocadas no país e as mais regravadas.
De acordo com os dados da instituição, a artista possui 96 obras musicais e 545 gravações cadastradas na base de dados do Ecad. O levantamento revela que “Rehab”, de autoria exclusiva da artista, é a música de seu repertório mais tocada nos últimos cinco anos. Entre as obras mais regravadas, a liderança é de “Back to Black”, parceria de Amy Winehouse e Mark Ronson, com 86 gravações cadastradas na base de dados da gestão coletiva.
A reciprocidade internacional no Ecad garante que artistas estrangeiros recebam direitos autorais pela execução de suas obras no Brasil e, após sua morte, que seus herdeiros passem a receber esses valores. No caso de Amy Winehouse, os rendimentos pelo uso de seu repertório no país são destinados aos seus sucessores, conforme prevê a Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), que assegura esse direito por 70 anos após a morte do autor.
Ranking das músicas de autoria de Amy Winehouse mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Rehab
|A Winehouse
|2
|Back to black
|A Winehouse / Mark Ronson
|3
|You know I’m no good
|A Winehouse
|4
|Tears dry on their own
|Ashford Willie James / Valerie Simpson / Amy Winehouse
|5
|Love is a losing game
|A Winehouse
|6
|He can only hold her
|Bobby Poindexter / John Alexander Harrison / A Winehouse / Charlie Harper / Poindexter Richard
|7
|In my bed
|Remi Salaam / A Winehouse
|8
|Just friends
|A Winehouse
|9
|Fuck me pumps
|Remi Salaam / A Winehouse
|10
|Wake up alone
|O’duffy Paul Staveley / A Winehouse
Top 5 das músicas de autoria de Amy Winehouse mais gravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Back to black
|AWinehouse / Mark Ronson
|2
|Rehab
|Amy Winehouse
|3
|You know I’m no good
|Amy Winehouse
|4
|Love is a losing game
|Amy Winehouse
|5
|Tears dry on their own
|Ashford Willie James / Valerie Simpson / Amy Winehouse
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