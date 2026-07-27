Camila Pitanga interpretará Clara Nunes, um dos maiores ícones da MPB, nos cinemas. Intitulada Clara, a cinebiografia acompanhará a trajetória da cantora no Rio de Janeiro, na década de 1970, retratando como ela desafiou as pré-concepções de um mercado relutante e redefiniu não só o lugar do samba e das mulheres na música, como também colocou o país para pensar sobre sua própria identidade.

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Clara é um projeto da Matizar Filmes com a Paraguassu, produtora da atriz, em coprodução com a H2O Produções e distribuição da H2O Films. O longa terá roteiro de Janaína Tokitaka e Flavia Vieira, dupla também responsável pelo roteiro de “A Menina que Voa”, cinebiografia da ginasta Daiane dos Santos.

Fala Camila Pitanga

“Considero uma missão divina, um dos maiores desafios da minha vida, encarnar a voz e a alma de Clara Nunes. Ela é presente através das suas músicas, mas poucos sabem sua história. O nosso desejo é transbordar de emoção com a voz e a luta dessa guerreira”, afirma Camila Pitanga.

“É uma grande alegria levar para as telas a história de Clara Nunes, uma artista fundamental para a cultura brasileira e uma mulher que deixou sua marca não apenas na música, mas também em sua forma de existir e de se colocar no mundo. Ver Camila mergulhar nesse papel com tanta força, entrega e emoção é comovente”, comemora também a produtora Mariana Ferraz, da Matizar Filmes. “Nosso desejo é aproximar o público não só da obra, mas também da potência, da coragem e da sensibilidade de Clara, honrando a grandeza de sua trajetória”.

Celebrada até hoje um dos maiores nomes do samba, Clara Nunes foi responsável por popularizar o gênero no país, com canções como “O Mar Serenou”, “Conto de Areia” e “Canto das Três Raças” e com suas pesquisas sobre as tradições afro-brasileiras. Ela também fez história no Brasil ao se tornar a primeira cantora a vender mais de 100 mil cópias de um disco, abrindo caminho para outras intérpretes que até então enfrentavam muita resistência de uma indústria musical dominada por homens.

“O cinema brasileiro vive um momento extraordinário com as cinebiografias musicais. Elas são filmes-evento que despertam a memória afetiva do público e resgatam a potência da nossa cultura. Clara Nunes é um desses grandes nomes da música que merecem a tela grande. Numa época em que o espectador está cada vez mais seletivo, apostar em ícones genuínos como Clara é o que faz esse projeto ser tão especial”, reforça Sandro Rodrigues, CEO da H2O Films.

SOBRE MATIZAR FILMES

Fundada em 2004, a Matizar Filmes surgiu do desejo de produzir cinema e televisão que não apenas entretenham, mas também provoquem reflexões profundas sobre questões relevantes para o Brasil. Sua abordagem combina uma pesquisa cuidadosa no desenvolvimento de projetos com o compromisso com a excelência artística e técnica. Ao longo dos anos, a produtora se consolidou como referência na produção de documentários e ficções contemporâneas que desafiam convenções e exploram narrativas potentes.

A trajetória da Matizar Filmes é marcada por documentários importantes, como “Jogo de Cena” e “Moscou”, do renomado cineasta Eduardo Coutinho, e “Fala Tu” e “PQD”, de Guilherme Coelho. Posteriormente, a produtora passou a produzir filmes de ficção, como “Órfãos do Eldorado”, de Guilherme Coelho, e “Retrato de um Certo Oriente”, de Marcelo Gomes. A Matizar Filmes tem o compromisso de levar narrativas autênticas e relevantes ao público nacional e internacional, contribuindo para fortalecer a presença do cinema brasileiro no cenário global.

PRODUÇÕES

Oceânico (em breve), dir. Guilherme Coelho

Esta Noite Não Seremos Estranhos (em breve), dir. Marcelo Grabowsky

O Gesto Entre Nós – A História da Cia. Dos à Deux (em breve), dir. Roberto Bomtempo

Retrato de um Certo Oriente (2024), dir. Marcelo Gomes

Sinfonia da Vacina (2022), dir. Guilherme Coelho e Julia de Simone

Luz Acesa (2020), dir. Guilherme Coelho

Fotos Privadas (2020), dir. Marcelo Grabowsky

O Chalé é uma Ilha Batida de Vento e Chuva (2018), dir. Letícia Simões

Órfãos do Eldorado (2015), dir. Guilherme Coelho

Bruta Aventura em Versos (2012), dir. Letícia Simões

Um Domingo com Frederico Morais (2011), dir. Guilherme Coelho

Por que a gente é assim? (2011), dir. Guilherme Coelho

5+5 (2010), dir. Rodrigo Lamounier

Moscou (2009), dir. Eduardo Coutinho

Cildo (2009), dir. Gustavo Rosa de Moura

Carnaval para D. João VI (2008), dir. Rodrigo Lamounier

Jogo de Cena (2007), dir. Eduardo Coutinho

PQD (2007), dir. Guilherme Coelho

Quaderna (2007), dir. Alexandre Montoro

Fernando Lemos, Atrás da Imagem (2006), dir. Guilherme Coelho

Fala Tu (2003), direção de Guilherme Coelho