Lançamento da ExpoEmpresas será nesta quarta, dia 29

Lançamento da ExpoEmpresas será nesta quarta, dia 29 A primeira edição da ExpoEmpresas acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, nas dependências da Fidam.

Antes disso, porém, haverá o lançamento oficial do evento nesta quarta-feira, dia 29, às 19 horas, no Teatro Municipal Lulu Benenacase. A organização é da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) e a entrada será mediante a doação de um pacote de fraldas tamanho G. As inscrições podem ser realizadas no Facebook e Instagram da entidade ou pelo telefone (19) 99246-2193.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Uma reunião foi realizada na semana passada com empresários e expositores em um café da manhã para apresentar os detalhes da feira e alinhar os preparativos. Até esta segunda-feira já foram comercializados 108 estandes e a expectativa é atingir 128 com mais de 60 empresas participantes. No ano passado, a então Expodeps reuniu sete mil pessoas e movimentou R$ 3 milhões em negócios.

Para 2026 a projeção é de receber um público em torno de 20 mil pessoas durante os três dias e atingir mais de R$ 6 milhões em negócios. Para o presidente da Acia, James Nadin, a mudança de Expodeps para ExpoEmpresas foi necessária para ampliar a participação e ao mesmo tempo expandir os negócios.

“A feira cresceu e se consolidou ao longo dos anos. Muitos prestadores de serviços, que participaram do evento em 2025, já fizeram a reserva dos estandes para esta edição. E vamos ter 128 estandes confirmando mais uma vez o sucesso do evento”, disse o presidente da entidade. No lançamento do evento, nesta quarta-feira, o público irá acompanhar as palestras “O Comportamento das Pessoas”, com o professor Roberto Sachs, e “Inovar o Comercial com Resultados Práticos”, ministrada por Júnior Smarzaro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP