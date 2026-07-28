Americana recebe mutirão para investigação e reconhecimento de paternidade

Inscrições vão até quinta-feira dia 30

Americana recebe neste sábado (1º de agosto), das 9h às 13h, o Mutirão Nacional de Reconhecimento e Investigação de Paternidade “Meu Pai Tem Nome – Um gesto que transforma histórias”. As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (30), por meio de formulário on-line disponível no site www.defensoria.sp.def.br. A ação será realizada na sede do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), na Rua Antônio Feliciano Castilho, nº 594, Vila Louricilda.

A iniciativa é promovida pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Americana.

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O mutirão oferece serviços voltados à investigação do vínculo genético por meio de exames de DNA, à regularização de registros civis e à orientação jurídica. A ação tem como objetivo promover a conciliação e garantir o acesso ao direito à identidade, ao conhecimento da origem biológica, à convivência familiar e à pensão de alimentos.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a importância da iniciativa. “O atendimento para a investigação de vínculo parental prevê o reconhecimento formal da paternidade e a regularização do registro civil. A ação contribui para o resgate da cidadania e o fortalecimento dos vínculos familiares, visando o bem-estar e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes, uma prioridade da gestão do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi”, disse Juliani.

Por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura disponibilizará profissionais para a coleta de material genético por punção digital, além dos insumos necessários para a realização do procedimento, como luvas, algodão e álcool. O exame é simples, rápido e seguro, dispensando coleta venosa e o uso de seringas.

Além do suporte operacional, a Prefeitura também contribuirá com a divulgação da iniciativa por meio das redes municipais de Assistência Social, Saúde e Educação, ampliando o acesso da população às informações.

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