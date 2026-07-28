🎸 ROCK IN CONCERT – OFISB | 10 ANOS
Americana volta a receber a Orquestra Filarmônica de Santa Bárbara d’Oeste (OFISB) para uma noite especial de música e celebração.
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Na sexta-feira, 14 de agosto, às 20h, o Teatro Municipal Lulu Benencase será palco do espetáculo ROCK IN CONCERT, que integra a programação comemorativa pelos 10 anos da OFISB.
Sob a regência do maestro Leidson Barbosa, a orquestra apresenta um concerto que une a força do rock à grandiosidade da música sinfônica. O público poderá ouvir sucessos consagrados de bandas e artistas como Queen, The Beatles, Scorpions, Europe, Guns N’ Roses e Rita Lee, entre outros clássicos, em arranjos especialmente preparados para formação orquestral.
Mais do que um concerto, o ROCK IN CONCERT propõe um encontro entre diferentes estilos musicais, aproximando novos públicos da música de concerto e mostrando que uma orquestra sinfônica pode emocionar ao interpretar grandes clássicos do rock.
A apresentação também marca mais um importante capítulo da trajetória da OFISB, que neste ano comemora uma década de atuação promovendo cultura, formação musical e acesso à música de concerto em Santa Bárbara d’Oeste e em diversas cidades da região.
📍 Serviço Rock in Concert
📅 Data: 14 de agosto de 2026 (sexta-feira)
🕗 Horário: 20h
🏛️ Local: Teatro Municipal Lulu Benencase – Americana (SP)
🎟️ Entrada gratuita, com retirada antecipada de ingressos na bilheteria do teatro ou pelo site Ingresso Digital.
Esperamos você para viver uma noite inesquecível, em que o rock e a música sinfônica se encontram em um espetáculo emocionante! 🎶🤘
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