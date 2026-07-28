São Paulo é o estado que mais instalou energia solar no Brasil em um ano e chega a mais de 716 mil sistemas em operação

Leia Mais notícias do Brasil

São Paulo liderou o crescimento da energia solar distribuída no Brasil nos últimos 12 meses, com a instalação de cerca de 120 mil novos sistemas, segundo dados do Infográfico Solfácil , relatório que acompanha o desempenho do setor mensalmente da Solfácil , maior ecossistema de soluções solares da América Latina, com base em informações da ANEEL.

Com o avanço, o estado ultrapassou 716 mil sistemas de energia solar em operação, consolidando a liderança nacional no segmento. O desempenho reflete a forte demanda por geração própria de energia em residências, comércios, propriedades rurais e indústrias. No cenário nacional, o Brasil ultrapassou a marca de 4,4 milhões de usinas de geração distribuída (GD) conectadas à rede elétrica.

Brasil ultrapassa 4,4 milhões de sistemas de energia solar e residências concentram 84% das instalações

No cenário nacional, o Brasil chegou à marca de 4,439 milhões de sistemas de geração distribuída (GD) de energia solar instalados até maio de 2026. Apenas nos cinco primeiros meses deste ano, foram adicionadas 297 mil novas conexões, consolidando a fonte solar como uma das principais alternativas para consumidores residenciais e empresas reduzirem os custos com energia. Os dados são da ANEEL, compilados pela Solfácil.

O levantamento mostra que as residências seguem como principal motor da expansão da geração distribuída. Até maio de 2026, 84% dos sistemas instalados no país pertencem à classe residencial, maior participação da série histórica. Os consumidores rurais representam 6% das instalações, enquanto o setor comercial responde por 5%. Já os segmentos industrial 1% e de poder público correspondem a 4%.

“O mercado de energia solar já atingiu um estágio de maturidade no Brasil. Hoje, a tecnologia deixou de ser uma alternativa para um grupo específico de consumidores e passou a fazer parte da realidade de milhões de brasileiros. O próximo grande movimento do setor será a expansão das soluções de armazenamento de energia, como baterias, que aumentam a autonomia dos consumidores e tornam os sistemas ainda mais eficientes e resilientes e também ampliar o acesso ao financiamento para continuar reduzindo as barreiras para que mais famílias e empresas possam gerar a própria energia”, afirma Fabio Carrara, CEO e fundador da Solfácil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP